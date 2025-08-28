HQ

Jahrelang haben Entwickler ihr Bestes gegeben, um die Magie von The Legend of Zelda in ihren Kreationen einzufangen. Dies hat im Laufe der Jahre zu einer Flut von schönen und unterhaltsamen Spielen geführt, aber in der Regel erreichen nur wenige die Höhen, die Nintendos ikonische Serie erreicht. Das mag wie eine seltsame Art und Weise erscheinen, eine Rezension über ein AA-Action-Adventure-Spiel zu beginnen, aber es ist tatsächlich sehr passend, denn Twirlbound The Knightling ist ein weiterer bewundernswerter Versuch, den Code von The Legend of Zelda zu knacken.

Dieses Spiel dreht sich um einen jungen, nicht sehr gesprächigen und kleinwüchsigen Helden, der sich der immensen Herausforderung stellt, ein fantastisches Reich zu retten. Um dies zu tun, schwingt er eine charakteristische Waffe und nutzt sie, um Feinde zu bekämpfen, seien es Menschen oder Monster, und um Umgebungsrätsel durch kreatives Plattforming und strategisches Rätsellösen zu lösen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das liegt daran, dass The Knightling ungefähr so Zelda -like ist, oder zumindest modern Zelda -like, wie ein Spiel nur sein kann, und das ist überhaupt kein Schlag, nur eine Möglichkeit, um zu verstehen, was für ein Spiel Twirlbound hier ausgeheckt hat.

Also ja, die Idee ist, die Welt als Held zu retten, von dem niemand wirklich viel erwartet. Diese Last wird auf deine Schultern gelegt, als der große Ritter des Reiches, Sir Lionstone, verschwindet und du im Besitz seines berühmten Schildes bist, eines wahren und leistungsfähigen Werkzeugs, das für Kämpfe und Erkundungen verwendet wird. Nachdem du das Verschwinden deines Ritters mit den örtlichen Royals geteilt hast, sieht sich der Knighting (ein Knappe) mit der Last konfrontiert, zu wissen, dass das Reich in Gefahr ist, und viele lassen sich von dieser Entwicklung nicht beirren, was ihn dazu veranlasst, seinen Wert zu beweisen, indem er den Einheimischen hilft und ihr Vertrauen gewinnt und sich schließlich aufmacht, das Land vor der Verwüstung zu retten. Es ist eine ziemlich einfache Handlung, hinter der man stehen kann, eine, die von typischen Stereotypen und narrativen Tropen angetrieben wird, aber alles auf eine Art und Weise erzählt, die einen unterhält und engagiert und neugierig genug macht, um weiterzumachen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass der Teil von The Knightling, der Ihr Interesse am meisten wecken wird, das eigentliche Gameplay ist. Twirlbound hat ein System entwickelt, das den Spieler dazu anregt, die anstehende Aufgabe auf seine eigene kreative Art und Weise anzugehen. Du kannst verschiedene Aktionen und Techniken im Kampf miteinander kombinieren, um die verschiedenen Bedrohungen zu überwinden, die Bewegungssuite und die Fähigkeiten sind so gestaltet, dass die Erkundung Spaß macht und spannend ist, und die Umgebungsrätsel haben die richtige Balance zwischen Schwierigkeit und Leichtigkeit, die zu verstehen ist. Es ist eine Balance, die Twirlbound gemeistert hat und die es zu einer Freude macht, die Welt von The Knightling zu erkunden, ein Ort, an dem du tatsächlich mehr daran interessiert bist, abseits der ausgetretenen Pfade zu wandern, als der Hauptgeschichte zu folgen.

Was befindet sich an der Spitze des Aquädukts? Wie weit kann ich ohne Unterbrechung gleiten? Was passiert, wenn ich auf diesen leuchtenden Pilzen hüpfe? Welche Geheimnisse birgt diese Höhle? Was verbirgt sich hinter der Tür, für das ich ein Zahnrad-Rätsel lösen muss? Es gibt viele Gründe, Geheimnisse und Rätsel zu finden, um deine Zeit zu füllen, sowie Bewegungsherausforderungen, die es zu meistern gilt, und das sind nur einige der größten Leckerbissen und Schätze von The Knightling.

Davon abgesehen ist nicht alles Sonnenschein und Regenbogen. Es gibt verschiedene Elemente in diesem Spiel, die nicht ganz ankommen oder in so großem Umfang verwendet werden, dass sie ermüdend werden. Zum einen ist das Upgrade- und Fortschrittssystem nicht besonders inspiriert. Während du die Welt erkundest, wirst du leuchtende Kugeln aus Pride finden, die effektiv eine Währung sind, mit der du neue Fähigkeiten bei einem Händler freischalten kannst. Dies wird mit Ressourcen abgeglichen, die zur Verbesserung deines Schildes verwendet werden, was bedeutet, dass es von Moment zu Moment nicht viel sinnvollen Fortschritt gibt, da du stattdessen Ressourcen sammelst und sie für eine Belohnung in einer Interaktion zwischen Verbraucher und Verkäufer ausgibst.

Außerdem ist der Kampf ein bisschen ein Hit and Miss. So hervorragend und abwechslungsreich der Schild auch ist, er ist sehr langsam und träge zu bedienen und der Kampf gegen Gruppen von Feinden macht ehrlich gesagt nicht viel Spaß, da sie schneller und härter zuschlagen als du. Dem Kampf fehlt es auch für den Großteil des Spiels an viel Fähigkeitstiefe, da du neue Fähigkeiten und Moves kaufen musst, um dein Arsenal zu erweitern... Es wäre auch etwas weniger frustrierend, wenn die charakteristische Pull-Mechanik des Spiels nicht in den Kampf integriert wäre, denn es gibt Zeiten, in denen man Feinden die Rüstung abnehmen muss, um sie verwundbar zu machen. Das mag wie eine coole Idee erscheinen, aber man muss die gleiche Mechanik auch verwenden, um Truhen zu öffnen, Nahrung zur Heilung auszugraben, Hebel zu betätigen und vieles mehr. Ich bin kein Fan der Mechanik, weil es ein Quick-Time-Event ist, bei dem man die richtige Kombination von Eingaben in schneller Folge drücken muss, und obwohl das hin und wieder in Ordnung ist, ist es eine massive Überbeanspruchung der Mechanik, dies während des Abenteuers hunderte Male tun zu müssen.

Dies führt zurück zum ursprünglichen Punkt von Zelda -Likes, die großartige Ideen haben, aber einfach nicht ganz die Landung halten, wie es bei The Knightling der Fall ist. Es gibt viele wirklich schöne Ideen und Elemente in diesem Spiel, einschließlich der farbenfrohen künstlerischen Ausrichtung und der schrulligen Charaktere, aber es gibt auch einige Ideen, die sich zu wenig ausgereift oder überstrapaziert anfühlen. Es wird auch einige geben, die das Fehlen von vertonten Dialogen für die meisten Charaktere in Frage stellen, und ich kann auch die Gründe für diese Kritik sehen, aber verglichen mit der Art und Weise, wie einige der wichtigeren Elemente des Gameplays (die zwar grundsätzlich funktionieren, sich aber in der Praxis etwas daneben anfühlen) weniger problematisch anfühlen.

Lange Rede, kurzer Sinn, The Knighting ist ein feines Action-Adventure-Spiel mit einigen starken Ideen und Elementen. Es gibt viel Charisma und Qualität im Herzen dieses Spiels, und es ist breit und vollgepackt genug, um dich bis zum Abspann zu fesseln. Aber, und trotz der sofort erkennbaren Ähnlichkeiten im Gameplay, sollte man kein Spiel von annähernd der gleichen mechanischen Tiefe oder technischen Raffinesse erwarten wie das eines Zelda -Projekts, da The Knightling nicht die gleiche Liebe zum Detail hat wie die Serie, die bis heute als eine der, wenn nicht sogar als die beste des Genres hervorsticht.