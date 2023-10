The King's Man bekommt eine Fortsetzung

Regisseur Matthew Vaughn sprach am Wochenende über den kommenden dritten Kingsman-Film, der sich erneut auf Taron Egerton als jungen Spion Eggsy konzentrieren wird. Die Dreharbeiten, die voraussichtlich nächstes Jahr beginnen werden, sind wenig überraschend eine direkte Fortsetzung von The Golden Circle und sollen auch die letzten sein, in denen Egertons Charakter vorkommt.

Parallel dazu wird Vaughn auch an dem Nebenprojekt The Traitor King arbeiten, der Fortsetzung des Prequel-Films The King's Man darüber, wie Adolf Hitler mit britischer Unterstützung in Deutschland an die Macht kam.

In einem Interview mit Collider sprach Vaughn darüber, wie The King's Man ursprünglich als TV-Serie konzipiert war, aber er wurde überredet, stattdessen einen Film zu machen.

"The King's Man war ursprünglich als Fernsehserie gedacht und ich wurde überredet, es als Film zu machen. Was wir machen wollten, war so etwas wie 'The Crown', aber mit Spionage und einem kleinen Kingsman-Hit, der sich durch all die Jahrzehnte zieht."

Ob The Traitor King ein Film oder eine Fernsehserie wird, ist noch unklar, und Vaughn sagte, dass eine konkrete Entscheidung getroffen wird, nachdem der Hollywood-Streik vorbei ist.

Möchtest du eine Kingsman TV-Serie sehen?