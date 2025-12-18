The King is Watching Publisher enthüllt, dass das Spiel auf ein Roguelite umstellen musste

Mit etwa 400.000 verkauften Exemplaren aus einer Idee, die in einem Game Jam geboren wurde, hat Hypnohead und tinyBuilds Roguelite-Strategiespiel The King is Watching sich definitiv als Erfolg erwiesen. Wie immer bei unbewiesenen Projekten gab es jedoch eine gewisse Angst davor, wie erfolgreich sie sein könnten.

"Wir wussten, dass es ein gutes Spiel werden würde, aber wir hätten nie erwartet, dass es so sehr aus dem Chart fliegen würde", sagte TinyBuild-Produzent Vladimir Tolmachev in einem Interview mit uns bei DevGAMM. "Ich denke, das Wichtigste, was wir auf dem Weg gelernt haben, ist das gegenseitige Vertrauen zwischen dem Entwickler, dem wir vertraut haben, den Wechsel zu machen, das Spiel Roguelike zu machen und den Entwicklungszyklus um weitere acht Monate im Vergleich zur ursprünglichen Laufzeit zu verlängern. Und sein Vertrauen in uns, dass wir ihn unterstützt und dafür sorgen, dass das Spiel auf allen Ebenen vermarktbar ist, war genau das, was hier die Magie bewirkt hat."

Dieser Zyklus begann bereits im Februar 2024, als der Verlag The King is Watching auf itch.io fand und beschloss, das Projekt mehr bekannter zu machen. Die Partnerschaft scheint für beide Seiten sehr gut funktioniert zu haben, und bald wird das Spiel auf mehr Plattformen erscheinen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dass The King is Watching auf Konsolen kommt, lesen Sie unser vollständiges Interview unten: