The Jinx Part Two feiert nächstes Jahr auf HBO Premiere

HQ

Mehr als acht Jahre sind seit der Premiere der preisgekrönten Doku-Serie The Jinx vergangen. Wir erhielten einen seltenen Einblick in den exzentrischen und mehrfachen Mordverdächtigen Robert Durst, Erbe einer der reichsten Familien New Yorks. Die Folgen der Serie waren verheerend für Durst, der in der Endphase der Dreharbeiten versehentlich einen Mord gestand, was zusammen mit neuen Beweisen auch zu seiner Verurteilung und Inhaftierung führte.

Und jetzt bekommen wir endlich einen zweiten Teil, denn HBO hat gerade angekündigt, dass The Jinx Part Two nächstes Jahr mit sechs neuen Episoden auf ihrem Streaming-Dienst Premiere feiern wird. In ihrer Pressemitteilung ist zu lesen:

"Nur wenige Stunden zuvor war Durst in einer Hotellobby verhaftet worden, weil in der Dokumentation Beweise veröffentlicht worden waren. Das Filmteam setzte seine Ermittlungen dann acht Jahre lang fort und enthüllte zuvor verborgenes Material wie Dursts Gefängnisgespräche und Interviews mit Menschen, die sich nie zuvor gemeldet hatten."

Vielleicht ist es also höchste Zeit, The Jinx jetzt, vor der Premiere des zweiten Teils, noch einmal anzusehen, und für diejenigen unter Ihnen, die diese phänomenale Serie verpasst haben, empfehlen wir Ihnen dringend, es auszuprobieren.

Hast du The Jinx gesehen und was denkst du über Robert Durst?

Danke, Abwechslung.