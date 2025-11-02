The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough für moderne Konsolen und PC angekündigt

HQ

Der Unterwasseragent aus den 90er Jahren bereitet sich auf ein großes, spritziges Comeback vor, mit einer Sammlung, die aus einigen der frühesten Titel besteht - restauriert und neu verpackt für moderne Konsolen (und PC). Welche Titel der Franchise wir genau in The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough erwarten können, muss noch bekannt gegeben werden. Aber höchstwahrscheinlich wird es die ersten paar Spiele geben - nämlich:



James Pond: Unterwasser-Agent (1990)



James Pond 2: Codename Robocod (1991)



James Pond 3: Operation Seestern (1993)



Die Wasserspiele mit James Pond und den Aquabats (1992)



Die eigene Beschreibung der Sammlungen in System 3 lautet wie folgt:

"Eine Hommage an einen der beständigsten und beliebtesten Charaktere der Spielewelt und wird originalgetreue Versionen der ursprünglichen Sega-, SNES- und Amiga-Titel enthalten, die ihr klassisches Gameplay genau so beibehalten, wie die Spieler sie in Erinnerung haben."

Hoffentlich überspringen sie die moderneren Titel wie Deathly Shallows - ein Handyspiel aus dem Jahr 2011, an das sich kaum jemand erinnert. The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough wird für PC, Xbox Series, Playstation 5 und Switch 2 veröffentlicht.

Hast du damals eines der James Pond-Spiele gespielt?