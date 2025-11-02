Gamereactor

The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough für moderne Konsolen und PC angekündigt

Der Unterwasser-Agent ist mit einem Platscher zurück!

Der Unterwasseragent aus den 90er Jahren bereitet sich auf ein großes, spritziges Comeback vor, mit einer Sammlung, die aus einigen der frühesten Titel besteht - restauriert und neu verpackt für moderne Konsolen (und PC). Welche Titel der Franchise wir genau in The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough erwarten können, muss noch bekannt gegeben werden. Aber höchstwahrscheinlich wird es die ersten paar Spiele geben - nämlich:


  • James Pond: Unterwasser-Agent (1990)

  • James Pond 2: Codename Robocod (1991)

  • James Pond 3: Operation Seestern (1993)

  • Die Wasserspiele mit James Pond und den Aquabats (1992)

Die eigene Beschreibung der Sammlungen in System 3 lautet wie folgt:

"Eine Hommage an einen der beständigsten und beliebtesten Charaktere der Spielewelt und wird originalgetreue Versionen der ursprünglichen Sega-, SNES- und Amiga-Titel enthalten, die ihr klassisches Gameplay genau so beibehalten, wie die Spieler sie in Erinnerung haben."

Hoffentlich überspringen sie die moderneren Titel wie Deathly Shallows - ein Handyspiel aus dem Jahr 2011, an das sich kaum jemand erinnert. The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough wird für PC, Xbox Series, Playstation 5 und Switch 2 veröffentlicht.

Hast du damals eines der James Pond-Spiele gespielt?

