The Iron Claw Trailer zeigt Zac Efron als bulligen Profi-Wrestler

Nach ein paar kurzen Blicken haben wir endlich den ersten richtigen Trailer für The Iron Claw gesehen, den neuen Film von A24 mit Zac Efron, Jeremy Allen White, Lily James und mehr.

Wenn Sie keine Ahnung haben, The Iron Claw ist ein Wrestling-Biopic, das dem Leben der Familie Von Erich folgt. Drei Brüder bilden das Tag-Team von The Iron Claw, und sie werden von ihrem Vater, Fritz Von Erich (Holt McCallany), im Geschäft geführt.

Die Spannungen steigen, als ihr Vater die Jungs dazu drängt, die größten Wrestler im Spiel zu werden, und uns daran erinnert, dass selbst wenn die Handlung vorgetäuscht oder inszeniert ist, einige der Geschichten für unseren Geschmack viel zu real werden können. Wir werden den Aufstieg und den Fall der Von Erichs in dem Film sehen, in dem auch der echte Profi-Wrestler MJF in der Rolle des Lance Von Erich zu sehen sein wird.

The Iron Claw kommt am 22. Dezember 2023 in die Kinos.