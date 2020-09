The Invindible zieht Stanislaw Lems Roman als Spiel auf

Aus unserem Nachbarland Polen kamen in den letzten Jahren viele hochkarätige Spiele, darunter nicht zuletzt The Witcher 3: Wild Hunt, Dead Island, Dying Light und mehr. Die günstigen Arbeitsbedingungen sorgen dafür, dass sich mehrere talentierte Entwickler zusammenschließen können, um große Vorhaben umzusetzen und ggf. etwas völlig Neues zu wagen.

Starward Industries, das aus einigen erfahrenen Entwicklern der obengenannten Spiele besteht, hat uns diese Woche verraten, dass sie an einem neuen Ego-Thriller namens The Invincible arbeiten. Das Game basiert auf Stanisław Lems gleichnamigem Roman und es versetzt uns in eine nukleare Welt am Abgrund. Die Entwickler versprechen, dass sich unser Aufenthalt auf dem mysteriösen Planeten Regis III gemäß unserer Aktionen als Wissenschaftler verändern wird.

Im Gegensatz zu CD Projekt Reds bevorstehendem Spiel Cyberpunk 2077 deutet Starward Industries jedoch an, dass wir wohl einige Überraschungen erwarten dürfen. Unter anderem sollen die Spieler nach ihrer Bruchlandung schnell feststellen, dass das Überleben auf diesem Planeten nicht sehr vielversprechend ist. Auf Steam könnt ihr ein paar weitere Informationen über The Invincible einsehen, das frühestens Ende 2021 erscheint.