The Invincible Demo ist jetzt verfügbar

HQ

Eine kostenlose Demo für das kommende narrative Abenteuerspiel The Invincible steht ab sofort auf Steam zum Download bereit.

The Invincible lässt die Spieler in die Rolle von Yasna schlüpfen, die eine Rettungsmission auf dem feindlichen Planeten Regis III anführt. Es soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, aber wenn Sie eine frühe praktische Erfahrung machen möchten, worum es bei The Invincible geht, können Sie sich auch die Demo auf Steam ansehen.

Sie haben auch nicht viel Zeit, um es zu spielen, da die Demo nach dem 11. Mai nicht mehr verfügbar sein wird. Sie können es genauso gut ausprobieren, solange Sie Zeit haben, wenn The Invincible wie Ihre Art von Weltraumabenteuertitel klingt.