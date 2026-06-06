The Invincible Creator, Starward Industries, um Into the Fire in diesem Jahr in den Early Access zu bringen.

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Nachdem der Entwickler Starward Industries vor einiger Zeit The Invincible veröffentlicht hat, bereitet sich der Entwickler darauf vor, sein nächstes Projekt zu starten, da es fast Zeit für Into the Fire ist. Kürzlich auf der Day of the Devs Showcase erschienen, wird Into the Fire bereits dieses Jahr an einem unbekannten Termin im Early-Access-Zustand auf dem PC erscheinen, mit Plänen, auch Playtests "bald" anzubieten.

Worum es in diesem Spiel geht: Es ist ein Extraction-Titel, aber kein spannender Extraction-Shooter, bevor du anfängst zu schwitzen und unkontrolliert zu zittern... Ziel ist es, die Rolle eines erfahrenen Rettungshelfers zu übernehmen, der kopfüber in einen explodierenden Vulkan stürmt, um Brände zu bekämpfen, Überlebende zu jagen und sie in Sicherheit zu bringen – und das alles, bevor die Katastrophe einschlägt.

Mit einer ziemlich einzigartigen Prämisse können Sie unten den neuesten Trailer zu Into the Fire sehen, zusammen mit einigen neuen Screenshots des Spiels. Erwarten Sie bald Neuigkeiten zum offiziellen Starttermin des Projekts.