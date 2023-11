HQ

Anfang dieser Woche erschien auf PC, PS5 und Xbox Series The Invincible, ein narratives Abenteuer aus der Egoperspektive, das auf dem gleichnamigen Roman des polnischen Autors Stanisław Lem aus dem Jahr 1964 basiert. Romanadaptionen in Videospielen sind kein völlig neues Phänomen, da viele unserer Lieblingsfranchises wie The Witcher, Metro und Assassin's Creed alle ihren Ursprung in den Seiten von Büchern haben, aber schafft es dieses, die Landung zu halten?

Ich werde offen sein und gestehen, dass ich den Roman, auf dem The Invincible basiert, nicht gelesen habe, aber ich fand es immer noch nicht, um meine Freude an der Geschichte zu beeinträchtigen. Hier schlüpfst du in die Rolle einer Astrobiologin namens Yasna, die sich auf eine Mission begibt, um ihre vermissten Besatzungsmitglieder auf der kargen und trostlosen Welt von Regis III zu finden. Während du anfängst, das Schicksal dieser vermissten Mitglieder aufzudecken, beginnt sich ein größeres Geheimnis um den Planeten und seine Ursprünge zu entwirren.

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, fand ich die Geschichte gut getaktet und es gab viele Wendungen, die mich gefesselt haben. Die beiden Hauptfiguren, Yasna und Novic, liefern ebenfalls solide emotional aufgeladene Leistungen ab, was großartig zu sehen war, wenn man bedenkt, dass ihre Hin- und Her-Interaktionen den Großteil der Laufzeit in Anspruch nehmen. Ich fand auch, dass The Invincible seine Begrüßung nicht überdauerte, da es etwa zehn Stunden dauerte.

Mein Hauptkritikpunkt an der Geschichte von The Invincible ist die Illusion der Wahl, die sie zu injizieren versucht. Es gab ein paar Male auf meiner Reise, in denen ich mit dem einen oder anderen scheinbar entscheidenden Moment konfrontiert wurde, nur um herauszufinden, dass die Entscheidung, die ich getroffen hatte, für die Richtung der Geschichte völlig belanglos war. Das Gleiche gilt in geringerem Maße für die Dialogoptionen. Wenn man auf Novic antwortet, hat man eine Handvoll Optionen zur Auswahl, aber es fühlte sich selten so an, als ob die Optionen, die ich gewählt habe, wirklich einen Unterschied gemacht haben.

Kommen wir zum Gameplay und der Titel, mit dem ich The Invincible in dieser Abteilung am ehesten vergleichen würde, ist Firewatch. Deine Zeit verbringst du hauptsächlich damit, über die Oberfläche des Planeten zu laufen, einfache Rätsel zu lösen und deine Crew mit einer Auswahl von Gadgets aufzuspüren, die von Science-Fiction der 60er Jahre inspiriert sind. Zu diesen Gadgets gehören ein Tracker, mit dem du das Signal deiner Besatzungsmitglieder verfolgen kannst, und ein Röntgengerät, das dir einen Blick auf die Oberfläche des Planeten geben kann.

Was ich sagen werde, ist, dass, wenn Spiele wie Firewatch oder What Remains of Edith Finch es in der Vergangenheit nicht für Sie getan haben, dies wahrscheinlich nichts für Sie ist. Den Großteil des Spiels verbringt man damit, über einen großen linearen Pfad zu laufen, und es gibt keine Action-Sequenzen, die die Dinge auflockern. Ich persönlich habe es genossen, die wunderschöne Grafik aufzusaugen und den panischen Gesprächen zwischen Yasna und Novic zuzuhören, aber ich weiß, dass das nicht jedem gefallen wird.

Ich wünschte mir allerdings, dass es etwas mehr Abwechslung gäbe, um die Momente, in denen man von A nach B kommt, aufzupeppen. Später in der Geschichte bekommst du einen Rover, der dir hilft, die Durchquerung zu beschleunigen und zu variieren, aber den größten Teil deiner Reise verbringst du zu Fuß. Das Navigieren in der Umgebung fand ich auch nicht das reibungsloseste. Yasna kann nicht springen und du musst in der Umgebung nach Aufforderungen suchen, wenn du einen Vorsprung hinaufklettern oder hinuntersteigen willst. Diese Eingabeaufforderungen sind nicht immer am einfachsten zu handhaben, und die Animation, die sie begleitet, ist schmerzhaft lang.

Obwohl es gelingt, eine fesselnde Geschichte zu erzählen, fand ich, dass The Invincible insgesamt eine etwas gemischte Tüte ist. Das Spiel bietet nur eine Illusion der Wahl, wobei die Entscheidungen des Spielers nur sehr wenig wichtig sind, und ich fand, dass es dem Durchqueren der Welt an wirklicher Abwechslung mangelt. Wenn du ein Fan des Quellenmaterials bist oder einen Kick aus diesen erzählerischen Titeln ziehst, könnte dieser Film von Interesse sein, aber wenn du nicht in diese beiden Lager fällst, würde ich empfehlen, ihn zu verpassen.