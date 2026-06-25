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The International 2026: Vier Teams bleiben im North American Qualifikationsspiel mit einem Hauptevent-Ticket auf dem Spiel

Das Spiel endet an diesem Wochenende.

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The International kehrt zurück und bietet im August zwischen dem 13. und 23. Premier Dota 2 Wettkampf an. Wir kennen bereits viele der Teams, die anwesend sein werden, da die eingeladenen Kader geteilt wurden und die Qualifikationsspiele für die Regionen Südamerika, China und Südostasien bereits beendet sind.

Mehr über die aktuelle Situation in den europäischen Qualifikationen können Sie hier lesen, und was die letzte verbliebene Region, Nordamerika, betrifft, so ist es kurz gesagt, dass noch vier Teams im Rennen sind und nur noch ein Platz zu besetzen ist.

Im North American Closed Qualifier stehen noch vier Spiele aus, wobei das erste Grand-Final-Team bestimmt und anschließend die anderen Mannschaften nach und nach ausscheidet, bis der andere Grand-Final-Platz besetzt ist. Der Gewinner des Grand Finals erhält das einzige verfügbare The International-Ticket für dieses Event, und was die Spielpläne und den Zeitpunkt jedes Spiels betrifft, so können Sie dies unten sehen.

Lower Bracket Halbfinale – 25. Juni


  • GG Boom gegen 4 Anchors und Illmeria um 21:00 BST/22:00 CEST

Oberes Bracket-Finale – 26. Juni


  • Der Bug gegen GamerLegion um 00:00 BST/1:00 MESZ

Unteres Bracket-Finale – 26. Juni


  • Verlierer des Upper Bracket Finals gegen Sieger des Lower Bracket Halbfinales um 21:00 BST/22:00 CEST

Grand Final – 27. Juni


  • Sieger des Upper Bracket Finals gegen Sieger des Lower Bracket Finals um 00:00 BST/1:00 CEST

Wer glaubst du, wird den letzten freien Platz für die Region ergattern?

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