The International 2026: Team Spirit und Team Vision beanspruchen Europas erste zwei Plätze

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Wir haben erwähnt, dass wir heute zurückkehren werden, um die Spielpläne der Europa-Qualifikationen von The International 2026 am kommenden Wochenende zu präsentieren, und genau dafür sind wir hier. Es sollte jedoch bekannt sein, dass von den vier Plätzen, die Europa durch diesen Qualifikationswettbewerb zugewiesen hat, bereits zwei besetzt wurden, da das Obere Bracket abgeschlossen ist und Team Spirit und Team Vision als Sieger hervorgingen.

Ersterer besiegte Nigma Galaxy mit 2:1, während letzterer Virtus.pro ebenfalls mit 2:1 besiegte, was bedeutet, dass beide ihre Tickets für das Premier Dota 2 Turnier gesichert haben, während die Verlierer in das Lower Bracket abrutschen und nun auf Herausforderer warten, um die letzten beiden Plätze zu sichern.

Was diese Herausforderer betrifft, werden wir erst mit Sicherheit wissen, wenn die morgigen Spiele zu Ende gehen. Nigma Galaxy und V.P warten in Runde 4 des unteren Brackets auf ihre Gegner, wobei sowohl die Runden 2 als auch 3 noch nicht gespielt werden.

Zu diesem Zweck sind die Spielpläne für den 26. bis 28. Juni unten vollständig zu sehen.

Unteres Bracket Runde 2 - 26. Juni



Enjoy gegen Huligani um 9:00 BST/10:00 MESZ



Natus Vincere gegen Mouz um 12:00 BST/13:00 MESZ



Gelbes U-Boot gegen Modus um 15:00 BST/16:00 MESZ



Power Rangers gegen Team Bald um 18:00 BST/19:00 MESZ



Unteres Bracket Runde 3 - 27. Juni



Sieger von NAVI/Mouz gegen Sieger von Enjoy/Huligani um 12:00 BST/13:00 MESZ



Sieger von Power Rangers/Team Bald gegen Sieger von Yellow Submarine/Modus um 15:00 BST/16:00 MESZ



Unteres Bracket Runde 4 - 28. Juni



Virtus.pro gegen Sieger von Runde 3 #1 (NAVI/Bald gegen Enjoy/Huligani)



Nigma Galaxy gegen Sieger der 3. Runde #2 (Power Rangers/Team Bald gegen Yellow Submarine/Modus)



Wer glaubst du, sichert sich die letzten beiden International-Plätze für Europa?