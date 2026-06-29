The International 2026: Nigma Galaxy und Huligani sichern sich die letzten beiden europäischen Plätze

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Wie wir bereits vor dem Wochenende erwähnten, fanden in den folgenden Tagen die letzten regionalen Qualifikationen für The International 2026 statt, wobei drei letzte Plätze von zwei europäischen Teams und einem nordamerikanischen Team besetzt werden sollten.

Was die europäische Runde speziell betrifft, wissen wir nun von den bestätigten zwei weiteren Teams, die sich ein Ticket für das größte Dota 2 Turnier des Jahres gesichert haben, denn Team Spirit und Team Vision haben sich ihre Plätze vor dem Wochenende verdient, both Nigma Galaxy und Huligani sind nun gefolgt.

Für erstere, Nigma Galaxy, bedeutete das einfach, in der vierten Runde des Lower Brackets die Sache zu erledigen, denn nachdem das Team in der dritten Runde des Upper Bracket, wo ein The International-Ticket auf dem Spiel stand, auf Team Spirit gerutscht war, wurde es gegen Yellow Submarine gesetzt, und dann erledigte er die Sache mit einem 2:1-Ergebnis und sicherte sich ein Ticket.

Was Letzteres betrifft, musste Huligani das gesamte Lower Bracket durchlaufen und viermal die Ausscheidung abwehren, bevor er einen Platz bei The International erhielt. Das letzte Hindernis war gegen Virtus.pro, das nach einer Niederlage gegen Team Vision im letzten Spiel des Oberen Brackets in das Lower Bracket eingerutscht war, bevor es im Lower Bracket erneut mit 2:1 gegen Huligani scheiterte, was letztlich bedeutete, dass die Organisation zweimal auf The International verzichtete, Nicht, dass Huligani viel dagegen sein wird.

Diese vier europäisch qualifizierten Teams schließen sich einer Reihe von eingeladenen Teams aus den Regionen Europa und GUS an, darunter Aurora Gaming, BoomBoys, Team Falcons, Team Liquid, 1w Team und Team Yandex.