The International 2026: Here sind alle 16 Teams, die am Main Event teilnehmen werden

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Die regionalen Qualifikationen sind beendet und nun kennen wir die bestätigten 16 Teams, die nach Shanghai, China, reisen werden, um am größten Dota 2 Turnier des Kalenderjahres, The International, teilzunehmen.

Insgesamt wurden sieben Teams direkt eingeladen, während vier europäische Teams sich über ihr regionales Qualifikationsspiel qualifizierten, wobei zwei Plätze nach China und je einer nach Südostasien, Nordamerika und Südamerika gingen.

Da The International 2026 vom 13. bis 23. August stattfindet und im Oriental Sports Center in der chinesischen Stadt stattfindet, mit 1,6 Millionen Dollar auf dem Spiel, können Sie unten die vollständige Liste der bestätigten Teams sehen. Wir haben noch keine festgelegten Gruppen für Setzlisten, also bleibt dran, um dies in naher Zukunft zu sehen.

Eingeladene Teams der International 2026:



Aurora Gaming



BoomBoys



Team Falcons



Team Liquid



1W-Team



Xtreme Gaming



Team Yandex



Europäische regionale Qualifikationsteams:



Teamgeist



Teamvision



Nigma-Galaxie



Huligani



Chinesische regionale Qualifikationsteams:



Team-Resilienz



Vici Gaming



Südostasiatisches regionales Qualifikationsteam:



OG



Nordamerikanisches regionales Qualifikationsteam:



GamerLegion



Südamerikanisches regionales Qualifikationsteam:



LGD Gaming



Es sollte auch erwähnt werden, dass The International nicht das nächste große Dota 2 Turnier sein wird, da das Esports-Weltcup-Event vom 7. bis 19. Juli in Paris, Frankreich, stattfinden wird.