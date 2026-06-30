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The International 2026: Here sind alle 16 Teams, die am Main Event teilnehmen werden

Das größte Dota 2 Turnier des Kalenderjahres findet vom 13. bis 23. August in Shanghai, China, statt.

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Die regionalen Qualifikationen sind beendet und nun kennen wir die bestätigten 16 Teams, die nach Shanghai, China, reisen werden, um am größten Dota 2 Turnier des Kalenderjahres, The International, teilzunehmen.

Insgesamt wurden sieben Teams direkt eingeladen, während vier europäische Teams sich über ihr regionales Qualifikationsspiel qualifizierten, wobei zwei Plätze nach China und je einer nach Südostasien, Nordamerika und Südamerika gingen.

Da The International 2026 vom 13. bis 23. August stattfindet und im Oriental Sports Center in der chinesischen Stadt stattfindet, mit 1,6 Millionen Dollar auf dem Spiel, können Sie unten die vollständige Liste der bestätigten Teams sehen. Wir haben noch keine festgelegten Gruppen für Setzlisten, also bleibt dran, um dies in naher Zukunft zu sehen.

Eingeladene Teams der International 2026:


  • Aurora Gaming

  • BoomBoys

  • Team Falcons

  • Team Liquid

  • 1W-Team

  • Xtreme Gaming

  • Team Yandex

Europäische regionale Qualifikationsteams:


  • Teamgeist

  • Teamvision

  • Nigma-Galaxie

  • Huligani

Chinesische regionale Qualifikationsteams:


  • Team-Resilienz

  • Vici Gaming

Südostasiatisches regionales Qualifikationsteam:


  • OG

Nordamerikanisches regionales Qualifikationsteam:


  • GamerLegion

Südamerikanisches regionales Qualifikationsteam:


  • LGD Gaming

Es sollte auch erwähnt werden, dass The International nicht das nächste große Dota 2 Turnier sein wird, da das Esports-Weltcup-Event vom 7. bis 19. Juli in Paris, Frankreich, stattfinden wird.

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