The International 2026: GamerLegion sichert sich das letzte North American Ticket

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Gestern haben wir über das Europa-Qualifikationsspiel von The International 2026 gesprochen und darüber, wie wir nun die letzten beiden Teams kennen, die sich den anderen europäischen qualifizierten Teams anschließen. Ähnliches können wir auch für den nordamerikanischen Teil der Qualifikation machen.

Am vergangenen Wochenende fanden zwei Finalrunden regionaler Qualifikationsspiele statt, eine davon war für Nordamerika, wo vier Teams um einen letzten Platz im Hauptevent kämpften. Es stellte sich heraus, dass tatsächlich nur ein Team antrat, denn im Doppel-K.-o.-Turnier erwies sich GamerLegion als mit Abstand bestes Team der Liste, da die Organisation 4 Anchors and Illmeria zunächst mit 2:0 im Semifinale des oberen Brackets besiegte, dann The Bug im Finale des oberen Brackets mit 2:0 besiegte, bevor sie 4 Anchors and Illmeria ein zweites Mal mit 3:0 im großen Finale besiegte.

Das alles bedeutet, dass GamerLegion nach Shanghai, China, zum Hauptevent reisen wird, wo es das einzige in Nordamerika ansässige Team sein wird, das anwesend sein wird.