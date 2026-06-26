The International 2026: GamerLegion erwartet einen Gegner im Qualifikationsfinale North American

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Nach diesem Wochenende kennen wir die vollständige Liste der Teams, die sich für The International qualifiziert haben. Derzeit haben die meisten regionalen Qualifikationsrunden stattgefunden, aber das europäische Turnier wird an diesem Wochenende enden, und das nordamerikanische Turnier wird über Nacht abgeschlossen.

Zu diesem Zweck können wir auf unserem gestrigen Bericht aufbauend hinzufügen, dass nur noch zwei Spiele zu spielen sind, mit einem Team, das bereits im Grand Final auf einen Gegner wartet. Drei Teams sind in diesem Qualifikationsspiel noch aktiv, aber nur eines wird weiterkommen und The International erreichen. Um die für heute Abend geplanten Spiele zu sehen, sehen Sie sich die folgenden Spielpläne an.

Unteres Bracket-Finale – 26. Juni



The Bug gegen 4 Anchors und Ilmeria um 21:00 BST/22:00 MESZ



Grand Final – 27. Juni



GamerLegion gegen Sieger des Lower Bracket Finals um 00:00 BST/1:00 CEST



GamerLegion sicherte sich seinen Platz im Grand Final, indem er The Bug im Upper Bracket Final mit 2:0 besiegte, während 4 Anchors and Illmeria gesternGG Boom im Lower Bracket Halbfinale mit 2:0 ausschied.

Was erwartest du von den heutigen Spielen?