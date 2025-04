The International 2025 wird eine Schweizer Bühne bieten

HQ

The International wird dieses Jahr etwas anders aussehen. Das wichtigste Dota 2 -Wettbewerbsevent wird nicht ganz in die Fußstapfen seiner Vorgänger treten, da es das erste sein wird, das in den ersten drei Tagen ein Swiss Stage -Element enthält.

In diesem Teil des Turniers, der als The Road to The International bekannt ist, treten 16 Teams in Best-of-Three-Spielen gegen andere mit der gleichen Bilanz an, wobei jedes Team, das vier Siege erzielt, in das Hauptturnier einzieht. Nach fünf Runden gibt es drei Teams, die sich für einen Fakt qualifiziert haben, und drei Teams, die nach Hause fahren, während die restlichen 10 in eine spezielle Ausscheidungsrunde geschickt werden, in der fünf weitere Gewinner und fünf weitere Verlierer ermittelt werden.

Auf die Frage, warum Valve dies einbezieht, wird uns gesagt: "Wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, eine Struktur zu schaffen, bei der jedes einzelne Spiel auf dem Spiel steht und dass diese Einsätze für die Teams und die Zuschauer klar sind. Wir wollten dies tun, ohne die riesige Menge an grundlegenden Spielen zu verlieren, die die Turnier-Meta definieren, die die Fans der Gruppenphase jedes Jahr genießen. Und gleichzeitig musste das neue Format Probleme vermeiden, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, bei denen einzelne Rundenspiele überhaupt keine Rolle spielten oder nur für Mannschaften von Bedeutung waren, die nicht im Spiel waren."

The Road to The International beginnt am 4. September, das Hauptevent ist für die Woche danach ab dem 11. September geplant. Das alles wird am Barclays Arena in Deutschland passieren.