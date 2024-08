HQ

Matt Damon und Casey Affleck in der Action-Komödie von Doug Liman, dem Regisseur von Mr. and Mrs. Smith und The Bourne Identity. Wenn es um einen Elevator Pitch für einen Film geht, insbesondere für einen, der auf einem Streaming-Dienst Premiere feiert, gibt es nicht viel mehr, was man sich wirklich wünschen könnte. Es stellt sich die Frage, ob dieses Potenzial in der Praxis tatsächlich in Apple TV+ 's The Instigators realisiert wird.

In diesem Film spielen Damon und Affleck die Hauptrollen als Möchtegern-Kriminelle, die sich dem Leben als Verbrecher zugewandt haben, um finanzielle Komplikationen zu lösen oder einem alten Freund zu helfen. Der Ex-Marine Rory, gespielt von Damon, und der ehemalige Sträfling Cobby, gespielt von Affleck, sind keine Veteranen oder erfahrenen Meisterverbrecher, was so ziemlich die gesamte Grundlage von The Instigators ist. In diesem Film müssen die beiden um ihr Leben rennen, nachdem ein Job schrecklich schief geht, ein Job von Michael Stuhlbargs Mr. Besegai, bei dem sie einen korrupten Bürgermeister ausrauben, der von Ron Perlman gespielt wird, der sich an den Polizeibeamten von Ving Rhames wendet, um es ruhig zu halten und von den Augen der Presse und der lautstarken Öffentlichkeit fernzuhalten.

Was ein Diagramm angeht, ist The Instigators hauchdünn. Es gibt keine Überraschungen, die einen aus der Bahn werfen, was man sieht, ist das, was man bekommt, und das zeigt sich schon in den ersten Minuten, in denen Damons Rory genau andeutet, was bei diesem Job schief gehen könnte, und dann weitergeht, als das Duo gejagt wird, weil es ein Stück Metall mit einer Gravur von Zahlen trägt, die so ziemlich nur eine Handvoll Bedeutungen haben können... Es ist nichts Neues, dass ein Actionfilm eine hohle Handlung hat, aber es fühlt sich so an, als ob The Instigators in dieser Hinsicht ein besonders schlimmer Übeltäter ist.

Es wird keine Überraschung sein zu hören, dass Damon und Affleck beide hervorragend als Hauptdarstellerduo abschneiden. Sie spielen ihre Charaktere mit Präzision und einem gewissen Maß an Leichtigkeit, was ein Kompliment ist, denn die schlechte Erzählstruktur erstreckt sich auch auf ihre Charakterentwicklung. Der erste Akt dieses Films vergeht in einem so rasanten Tempo, dass man nie die Chance hat, mehr über diese beiden Charaktere zu erfahren und zu erfahren, warum man sich für sie interessieren sollte, wobei jeder Versuch, eine Entwicklung zu bieten, durch schlechte Dialoge und angedeutete vergangene Begegnungen beeinträchtigt wird, von denen man als Zuschauer nichts weiß. The Instigators versucht zwar, einige dieser Lücken im Laufe des Films zu füllen, aber der Schaden ist bereits angerichtet und die Patchwork-Struktur hilft nicht gerade dabei, das Schiff in unruhigen Gewässern über Wasser zu halten.

Dann gibt es noch die Nebendarsteller, die sich nie wirklich wichtig anfühlen. Jack Harlow hat bestenfalls eine Nebenrolle, Alfred Molina und Toby Jones spielen Rollen, die wirklich jedem anderen Schauspieler hätten gehen können, und obwohl Rhames und Perlman die meisten Szenen beherrschen, in denen sie zu sehen sind, haben ihre Rollen nicht wirklich die nötige Gravitas, um Hauptantagonisten zu sein. Hong Chau ist auch gut als Therapeutin Dr. Donna Rivera, aber ich denke, ihre sehr analytische Persönlichkeit nimmt vielen der komödiantischen Elemente in diesem Film den Stachel.

Und was den Humor betrifft, so spielt Damon einen kanonisch trockenen Charakter, der nie wirklich lacht, was ein ziemlich gutes Beispiel für das Niveau des Humors ist, das in The Instigators geboten wird. Damon hat ein paar Running Gags, die gelegentlich zum Kichern führen, aber das Gewicht der Komödie dieses Films liegt direkt auf den Schultern von Afflecks witzigem und klugem Cobby, der der eigentliche Star des Films ist. Effektiv ist es wahrscheinlich etwas zu nachsichtig, The Instigators als Actionkomödie zu bezeichnen, da es sich um eine Actionkomödie in der gleichen Art wie Spenser Confidential, 6 Underground oder The Family Plan handelt, und nicht um die wirklich lustigen The Other Guys, The Nice Guys oder die Bad Boys Filme.

Da es sich um eine Apple TV+ -Produktion handelt, kann man sich zumindest damit trösten, dass die Kameraführung und die Dreharbeiten von The Instigators von höchster Qualität sind. Dieser Film ist trotz all seiner Laster wunderschön gedreht und fühlt sich in dieser Hinsicht hochwertig an, er brauchte nur ein wenig zusätzliche Sorgfalt und Verfeinerung in seiner Erzählrichtung. Zugegeben, The Instigators ist nur etwa 100 Minuten lang, was zweifellos ein Faktor ist, der zu der oft gehetzten Geschichte beiträgt. Für mich ist das ein bisschen ein Hit oder Miss, weil die kürzere Laufzeit den Film begehrenswerter macht, aber wenn zusätzliche 20 Minuten eine nahtlosere und kohärentere Handlung und Charakterentwicklung bedeutet hätten, dann wäre es eine willkommene Verlängerung gewesen.

The Instigators wird nicht als eines der besten Angebote von Apple TV+ in die Geschichte eingehen, aber wenn Sie Zugang zum Streamer haben, ist es immer noch einen Blick wert, da es sich immer noch um eine unbestreitbar unterhaltsame und qualitativ hochwertige Produktion handelt. Während ich zu der Tatsache stehe, dass Apple TV+ die insgesamt beste und durchschnittliche Liste des Fernsehens darstellt, hat der Streamer seinen Groove im Bereich der Spielfilmlänge noch nicht ganz gefunden, und das zeigt sich auch in The Instigators.