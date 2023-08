The Dust and Kalypso Media bietet eine scheinbar originelle Detektivgeschichte. Hier starb Jesus nie am Kreuz, sondern rächte sich an allen Ungläubigen. Das Abenteuer beginnt im frühen 16. Jahrhundert, wo du in der Rolle des Inquisitors Mordimer Madderdin verschiedene Mordrätsel in einem sehr alternativen Mittelalter lösen musst.

Wir haben unten einen Gameplay-Trailer für euch. Das Spiel wird "bald" für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht.