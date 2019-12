The Initiative zeigt ihr neues Spiel im Jahr 2020

Microsofts interne Studios bestehen aus einigen hochkarätigen Teams, doch die Crème de la Crème darunter ist das in 2018 eröffnete Büro The Initiative. Wir haben vor einigen Monaten erfahren, dass die kalifornische Mannschaft ihre Arbeiten ausgeweitet haben, doch was genau dort entsteht, wissen wir noch immer nicht. Das neue Flaggschiffstudio von Xbox soll im nächsten Jahr weitere Informationen zu ihrem ersten, ominösen Spiel bekanntgeben, jedenfalls sagt das der Chef von Xbox Games Studios, Matt Booty, im Interview mit Game Informer. Zum Start der neuen Konsole wird das Spiel demnach aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bereitstehen.