The Initiative zählt ihre neuen Top-Entwickler

Xbox Game Studios ist in den letzten Jahren stark gewachsen, doch die meisten Menschen sind sich wahrscheinlich einig, dass diese Akquisitionen nicht das Aufregendste sind, was Microsoft zu bieten hat. Das interne Entwicklerstudio The Initiative soll nämlich ein anderes Kaliber werden. Das Team aus Santa Monica wurde 2018 von Microsoft mit dem Ziel gegründet, "AAAA-Spiele" herzustellen - Produkte, die Triple-A-Games in den Schatten stellen. Von Anfang an haben sie die Spielewelt nach Talenten durchsucht und das Talent-Scouting in letzter Zeit offenbar erfolgreich fortgesetzt.

Studiomanager Darrell Gallagher gibt über LinkedIn bekannt, dass sein Team 16 neue Top-Entwickler aus Studios wie Bungie, Crystal Dynamics, Naughty Dog, Respawn Entertainment und Rockstar Games eingestellt hat. Laut Gamespot gehören dazu Christine Thompson (die Hauptautorin von Destiny 2), Remi Lacoste (Game Director bei Shadow of the Tomb Raider und Marvel's Avengers) und Jonathan Chavez (Associate Producer für Call of Duty: Black Ops 4). Es ist nicht bekannt, woran das Team bei The Initiative derzeit arbeitet, doch angeblich handelt es sich dabei um einen Neustart der Perfect-Dark-Serie.