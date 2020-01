The Initiative übernimmt erfahrenen Umgebungskünstler von Sony Santa Monica

Microsofts aufregendstes Studio ist das hochkarätige Team von The Initiative, dessen selbsterklärtes Ziel es ist, immens kostspielige Abenteuer zu entwickeln. Die Abteilung hat in den letzten Monaten fortlaufend Leute von den weltbesten Entwicklern der Welt angeheuert, zuletzt einen leitenden Künstler von Sonys Santa Monica Studio. Wie Insider Klobrille verrät, wechselte der Senior Environmental Artist Erik Jakobsen noch letztes Jahr zu Microsoft, zuvor arbeitete er an den Umgebungen von God of War. Vergangenen Monat haben wir erfahren, dass The Initiative in diesem Jahr ihr erstes Spiel präsentieren möchte. Wir glauben, dass wir uns darauf freuen können.