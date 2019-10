The Initiative startet interne Testläufe ihres ersten Exklusivspiels

Microsoft trägt seit zwei Jahren die Spendierhosen und konnte mit ihrer Brieftasche mehrere bekannte Entwickler, darunter Ninja Theory und Obsidian Entertainment, für sich gewinnen. Das teuerste Xbox-Studio hat der Konzern selbst aus dem Boden gestampft, denn unter dem Deckmantel The Initiative versammeln sich etliche Führungspersönlichkeiten aus der Gaming-Welt. Rockstar, Rocksteady und Bioware haben bereits gute Leute an dieses Team verloren.

Wir haben bislang noch keine Ahnung, woran die Mannschaft aus Santa Monica konkret arbeitet, deshalb deutet einiges darauf hin, dass es sich um eine neue Spielserie handeln könnte. Wir wissen jedoch, dass mehr und mehr Leute dem Team beitreten, denn ihr erstes Projekt scheint Fortschritte zu erzielen. Drew Murray (ehemals bei Insomniac beschäftigt, heute bei The Initiative) berichtet in zwei kurzen Beiträgen auf seinen sozialen Medien, dass The Initiative mit den ersten Tests begonnen hat. Murray betont, dass diese Meldung bitte nicht als Anzeichen einer bevorstehenden Ankündigung missverstanden werden soll. Bis das Team ein voll funktionsfähiges Spiel geschaffen hat, wird also noch einige Zeit vergehen. Vielleicht sehen wir im kommenden Jahr mehr.