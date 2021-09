The Initiative arbeitet mit den Entwicklern von Tomb Raider zusammen an Perfect Dark

HQ

Das Xbox-Game-Studios-Entwicklerteam The Initiative erarbeitet ein neues Perfect Dark, doch dabei brauchen sie offensichtlich Hilfe. Ende der Woche wurde eine Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics angekündigt, das sind die Macher von Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider. Durch die zusätzliche Arbeitskraft dürfte das Projekt schneller Vorteile erzielen, sodass Joanna Dark hoffentlich etwas eher zurückkehren kann. Warum und vor allem wofür The Initiative die zusätzliche Unterstützung konkret benötigt, wurde nicht kommuniziert.

Der Studiochef von The Initiative, Darrell Gallagher, war früher übrigens der Studioleiter von Crystal Dynamics und daher ergibt es Sinn, dass er mit seinem alten Team an einem weiteren Projekt zusammenarbeiten will. Perfect Dark stecke noch "früh in der Entwicklung", doch mit den zusätzlichen Entwicklern wird die Produktion sicherlich Fortschritte machen.