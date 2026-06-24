The Immortal gewinnt endlich im neuen Gameplay-Trailer Invincible VS

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Der Unsterbliche ist auf dem Weg nach Invincible VS. Einer der ikonischsten Guardians of the Globe und der einzige, der Omni-Mans anfängliches Massaker an der Gruppe überlebt hat, kommt in der ersten Reihe neuer spielbarer Charaktere und erscheint am 30. Juni zusammen mit Universa.

Der Unsterbliche wirkt wie ein ziemlich schneller, kämpferischer Kämpfer. Wie Anissa oder Nolan geht er gerne gegen einen Gegner an und verprügelt ihn mit schnellen und kraftvollen Kombos. Im Gegensatz zu diesen Charakteren scheint The Immortal jedoch eine einzigartige Fähigkeit zu besitzen, bei der er, sobald er niedergeschlagen ist, mit nur einem Bruchteil seiner HP wieder zum Leben erwacht, was einen letzten Kraftschub ermöglicht, bevor er endgültig besiegt wird.

Im Trailer unten sehen wir, wie The Immortal auf Battle Beast, Rexplode, Ella Mental und mehr prügelt, aber vielleicht ist die größte Überraschung, dass The Immortal nicht eine Synchronisation bekommt, sondern seine neue Haut. Wenn du jemals einen supermächtigen Honest Abe in einem Kampfspiel spielen wolltest, kannst du jetzt so gut wie Invincible VS wird The Immortal ein solches Skin als alternatives Aussehen geben.