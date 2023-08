The Idol wird nicht für eine zweite Staffel zurückkehren

Trotz aller Kritik und kontroverser Schlagzeilen gab es eine Zeit, in der es so aussah, als würde Sam Levinsions The Idol tatsächlich eine zweite Staffel bekommen. Dies wurde jedoch inzwischen ad acta gelegt, da Variety jetzt berichtet hat, dass HBO die Show nicht für einen zweiten Ausflug wieder aufnehmen wird.

Nachdem die Show im Juli ihre Laufzeit von fünf Folgen (die von der geplanten Dauer von sechs Folgen verkürzt wurde) beendet hat, wurde nun berichtet, dass die Show abgesagt wurde. Zu dieser Entscheidung hat ein HBO-Sprecher hinzugefügt:

"The Idol" war eines der provokantesten Originalprogramme von HBO, und wir freuen uns über die starke Reaktion des Publikums. Nach reiflicher Überlegung und Überlegung haben HBO sowie die Macher und Produzenten beschlossen, keine zweite Staffel zu veröffentlichen. Wir sind den Machern, den Darstellern und der Crew dankbar für ihre unglaubliche Arbeit."

Bis heute ist die Serie eine der am schlechtesten aufgenommenen Serien auf Rotten Tomatoes, mit einer Kritikerbewertung von 19 % und einer Publikumsbewertung von günstigeren, aber immer noch sehr niedrigen 41 %.

Hast du The Idol gesehen?