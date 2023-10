The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes Schauspieler werden in der Lage sein, den Film zu promoten

HQ

Während wir in den letzten Monaten einige großartige Filme gesehen haben, ist Ihnen vielleicht etwas an ihrer Werbung aufgefallen. Schauspieler fehlen vor allem in Interviews und anderen Medien, und das liegt nicht daran, dass sie sich nicht die Mühe machen können, den Film, in dem sie mitspielen, zu promoten.

Während die SAG-AFTRA-Streiks weitergehen, greifen viele Filme auf Regisseure und andere wichtige Crewmitglieder zurück, um den Film zu promoten. Wie Deadline berichtet, hat es das kommende "Die Tribute von Panem"-Prequel jedoch geschafft, einen Interims-SAG-AFTRA-Deal abzuschließen, der es den Stars ermöglicht, den Film zu promoten.

Die Darsteller des Films müssen den Film nicht unbedingt promoten, aber es steht ihnen frei, dies zu tun. Das macht The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes zu einem ziemlich einzigartigen Fall. Es gibt nur wenige Filme, in denen die Darsteller für sie werben. A24 ist eines der wenigen anderen nennenswerten Beispiele, da das Studio den Bedingungen von SAG-AFTRA fast sofort zustimmte.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes feiert am 17. November Premiere.