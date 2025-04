The Hunger Games: Sunrise on the Reaping kommt im November 2026 in die Kinos

Haymitch Abernathy ist ein bei den Fans beliebter Charakter in den originalen "Die Tribute von Panem"-Filmen und -Büchern, und die Leser wollten schon immer wissen, wie er seine Spiele überlebt hat, die angeblich zu den blutigsten in einer Reihe von gewalttätigen Ereignissen gehören.

Der Roman "Sonnenaufgang bei der Ernte" wurde letzten Monat veröffentlicht, und eine Verfilmung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Es ist das zweite Prequel-Buch in Suzanne Collins' "Die Tribute von Panem"-Welt, und die Studios wissen zu diesem Zeitpunkt, wie sehr diese IP ein Geldbringer ist, und Lionsgate hat uns einen kurzen Vorgeschmack auf den Film "Sunrise on the Reaping" gegeben.

Sunrise on the Reaping kommt am 20. November 2026 in die Kinos. Das ist weit über ein Jahr, um zu warten und Spoiler zu vermeiden, wenn Sie das Buch nicht lesen möchten, aber in dieser Zeit werden die Fans in der Lage sein, zu spekulieren und auf die Besetzung vieler jüngerer Versionen von Fan-Favoriten zu reagieren. Vor allem Haymitchs Besetzung wird sicherlich viele Blicke auf sich ziehen.