The Hunger Games: Sunrise on the Reaping im ersten vollständigen Trailer gezeigt

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Später in diesem Jahr ist es Zeit für einen neuen Teil von Die Tribute von Panem, denn The Hunger Games: Sunrise on the Reaping feiert im November Premiere. Der Film spielt 24 Jahre vor dem Original, während des berüchtigten zweiten Viertel-Quells, bei dem die Anzahl der Tribute verdoppelt und die Überlebenschancen halbiert werden.

Im Zentrum der Geschichte steht der 16-jährige Haymitch Abernathy (gespielt von Joseph Zada), lange bevor er der zynische Mentor wurde, als den wir ihn kennen, und wir scheinen dem brutalen Weg zu folgen, der seine Persönlichkeit prägt. Im Film lernen wir auch mehrere andere Figuren in ihren jüngeren Versionen kennen, insbesondere Mckenna Grace als Maysilee Donner, Elle Fanning als Effie Trinket, Maya Hawke als Wiress und Kieran Culkin als Caesar Flickerman. Wie bereits berichtet, werden Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson ihre Rollen als Katniss Everdeen und Peeta Mellark erneut übernehmen.

Dies ist tatsächlich das zweite Prequel der Serie nach The Ballad of Songbirds & Snakes aus dem Jahr 2023. Während dieser Film recht gemischte Kritiken erhielt und oft als etwas zu langsam mit seinem Fokus auf Intrigen galt, scheint Sonnenaufgang auf der Ernte eine Rückkehr zu der arenafokussierten Überlebensaction zu sein, für die die Serie bekannt wurde.

Lionsgate hat nun einen umfangreichen Trailer zum Film veröffentlicht, der uns einen guten Einblick in eine scheinbar düstere Geschichte als der Vorgänger gibt.