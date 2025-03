The Hunger Games kommt diesen Oktober zum ersten Mal auf die Bühne

The Hunger Games steht kurz davor, von Büchern und Filmen auf die Bühne zu kommen, denn The Hunger Games: On Stage wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in London uraufgeführt.

Wir haben viele erfolgreiche Filme auf die Bühne kommen sehen, und Harry Potter und das verwunschene Kind kommt mir in den Sinn, da es ursprünglich auch aus einer beliebten Buchreihe stammt. Im Gegensatz zu dieser Serie scheint The Hunger Games: On Stage jedoch das erste Buch von Suzanne Collins zu adaptieren.

Es wird im Troubadour Canary Wharf Theatre uraufgeführt, einem neuen Theater, das für die Show gebaut wurde. Tickets sind ab dem 25. März im Vorverkauf erhältlich, und Sie können sich über die Website der Show für den bevorzugten Zugang anmelden. Es scheint, dass die Shows vorerst in London bleiben werden, und die Premiere der ersten Show ist am 20. Oktober.

