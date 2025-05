The Hundred Line: Last Defense Academy ist ein Kritikererfolg, aber das Studio bleibt verschuldet

HQ

Gut zu sein reicht nicht aus. Es ist eine schmerzhafte Wahrheit, vor allem, wenn du 100% gegeben hast, um deine Ziele zu erreichen. Manchmal braucht es dieses "Etwas mehr" (nennen Sie es Glück, nennen Sie es Strategie oder was auch immer Sie wollen), um ein Produkt im Vertrieb zum Laufen zu bringen oder, wie in diesem Fall, ein Videospiel, von dessen Verkäufen Dutzende von Arbeitsplätzen abhängen.

In diesem Fall geht es um Too Kyo Games und seine prekäre Situation nach der kürzlichen Veröffentlichung von The Hundred Line: Last Defense Academy. Ein Titel, der nicht aufgehört hat, Kritikerlob zu ernten (wir waren positiv, wenn auch mäßig), aber dessen Verkäufe ihn noch nicht an die Schwelle des Gewinns gehoben haben, was das Studio in eine Schuldensituation bringt. Etwas, das der Gründer und Game Director des Studios, Kazutaka Kodaka, in Bluesky einräumte, als ein Fan ihn nach der Möglichkeit fragte, The Hundred Line auf weitere Plattformen zu bringen.

"Was die Portierung auf andere Modelle betrifft, so habe ich das schon oft erwähnt, daher dachte ich nicht, dass es wiederholt werden muss, aber nur um es klar zu sagen: Es gibt keine Pläne dafür, und die Chancen sind sehr gering."

Im Moment ist es das Ziel, die Schließung des Studios zu vermeiden, und das bedeutet, genügend Finanzierung zu sichern, um das Schiff über Wasser zu halten und das Problem der Lokalisierung in weitere Sprachen anzugehen. The Hundred Line: Last Defence Academy ist derzeit nur auf Japanisch, Chinesisch und Englisch verfügbar, aber Kodaka möchte es auch in andere Sprachen übersetzen.

"Wenn ich meine Schulden frühzeitig abbezahlen und genügend Betriebsmittel für das Unternehmen sichern kann, würde ich gerne sofort loslegen. Aber im Moment stehen wir immer noch am Rande des Untergangs."

Im selben Thread unterstützten Gamer den visionären Schöpfer von Rain Code und Danganronpa, indem sie Bilder von ihren Steam- und eShop-Konten schickten, nachdem sie Kopien des Spiels gekauft hatten. Hoffen wir, dass Too Kyo Games zwischen der Kritik und der Erfolgsbilanz des Teams gerettet wird.