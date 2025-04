The Hundred Line: Last Defense Academy

HQ

Wie viele von euch wissen, verließ der bekannte Danganronpa-Regisseur und Drehbuchautor Kazutaka Kodaka Spike Chunsoft im Jahr 2017, um sein eigenes Entwicklungsstudio Too Kyo Games zu gründen. Und obwohl alle Entwicklungen, an denen sie bisher beteiligt waren, immer in Zusammenarbeit mit anderen Teams stattfanden, besteht kein Zweifel daran, dass der Stil und der Geist, mit dem sie ihre Spiele und Charakterdesigns durchtränken, der ursprünglichen Vision treu bleiben. Sogar in Master Detective Archives: Rain Code, an dem sie mit ihren ehemaligen Spike-Kollegen gearbeitet haben, kann man sehen, wie viel von der japanischen Kreativität vorhanden ist.

Die Danganronpa-IP befindet sich jedoch immer noch in den Händen von Spike Chunsoft, aber das hat Too Kyo Games nicht davon abgehalten, sich der Formel mit einer neuen Geschichte voller Gefühle, komplizierter Entscheidungen, schwarzem Humor und polarisierenden Themen zu nähern, und das alles unter dem bequemen Schleier eines Highschool-Shonen-Anime. The Hundred Line: Last Defence Academy ist teils Visual Novel, teils taktisches JPRG, teils Managementspiel und teils Tower Defense. Eine unmögliche Mischung für fast jeden außer ihnen.

Die Geschichte beginnt an einem ganz normalen Tag, an dem unser Protagonist Takumi Surimo gemütlich frühstückt, bevor er sich mit seinem Freund Karua auf den Weg zur High School macht. Beide leben im Tokyo Residential Complex, einer exakten Kopie der tatsächlichen japanischen Hauptstadt, nur dass sie sich in einem Überbau befindet, der sie von der Außenwelt isoliert. In dieser Stadt geht von Zeit zu Zeit der Alarm los und die ganze Bevölkerung muss sich in Schutzräumen verstecken. Was ist die Bedrohung? Nun, niemand weiß es (zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt des Spiels), aber als Takumi und Karua aus dem Unterschlupf kommen, in dem sie sich versteckt haben, finden sie die ganze Stadt in Flammen und wimmelt von mörderischen Monstern, die die Bevölkerung abschlachten. Sie versuchen zu fliehen, aber am Ende werden sie von den Monstern umzingelt, und Karua steht kurz davor, ihnen zu erliegen... Und das hätte sie auch getan, nur dass ein seltsames, halbtransparentes, gummibärchenartiges Wesen mit Fliege, Stock und Krempenhut ihr sagt, dass sie entweder ein unheimlich aussehendes Katana steckt, das sie gerade in ihre Hände gedrückt hat, oder dass diese Monster ihre Freundin töten und vergewaltigen werden (so wie es ist), und zwar nicht in genau der richtigen Reihenfolge ihrer Handlungen. Takumi beschließt (und das ist wichtig), mitzuspielen, und indem sie die Waffe in ihre Brust rammt, erweckt sie eine seltsame Kraft namens "Hemoanima", mit der sie mit den Kreaturen fertig werden kann. Nach einem Blitz wachst du benommen in einem Klassenzimmer auf, das wie ein Klassenzimmer an einer High School aussieht, umgeben von anderen seltsamen und unbekannten jungen Leuten, die gerade eine ähnliche Situation durchgemacht haben: die letzte Verteidigungsakademie.

Werbung:

Zusammen mit dem Rest deiner "Klassenkameraden" erfährst du, dass Sirei, das Wesen, das dir die Waffen gegeben hat, dich ohne Fluchtmöglichkeit in die Akademie gesperrt und in jeden von euch eine Bombe implantiert hat, die explodiert, wenn du versuchst wegzulaufen, ihm zu schaden oder seinen Befehlen nicht Folge zu leisten: Das Ziel ist es, die Schule hundert Tage lang zu verteidigen, nicht einen mehr, nicht einen weniger.

Von hier aus entwickelt sich eine ziemlich überraschende Geschichte, wenn auch mit vielen Ähnlichkeiten in ihrer Struktur zu Kodakas anderen Chorerzählungen. Jedes der 14 anderen Akademiemitglieder (auch hier eine übliche Anzahl für die Nebencharaktere des Drehbuchautors) hat einzigartige Kampfstile und Persönlichkeiten, die sich in den Zwischenspielen zwischen den Kämpfen entwickeln. Sie alle können schnell als "Anime"-Charakter-Archetypen identifiziert werden, wie z.B. das kalte und berechnende Mädchen, der gutherzige Angsthase, der schüchterne "Rohdiamant" oder die verrückten Liebhaber des Chaos. Ihr Gewicht in der Erzählung ist von größter Bedeutung, denn nur wenn wir ihre Stärken und Schwächen kennen, können wir sie in den Trupps von vier Charakteren kombinieren, mit denen wir im Kampf interagieren, um ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Stärke und Ausdauer zu finden.

Im Kampf wird ein Zug zwischen unserem Team von Verteidigern und den Monstern mit AP-Punkten festgelegt. Diese Punkte können in jeder Runde verbraucht oder für die nächste Runde reserviert werden, was interessant ist, wenn du darauf wartest, dass sich Gruppen von Feinden nähern, um mit einem effektiveren Flächendurchlauf anzugreifen. Das Wichtigste ist, dass keine Gruppe von Monstern außer Kontrolle gerät und genügend Spannung auflädt, um die Spezialfähigkeit im besten Moment einzusetzen, was oft entscheidend ist.

Werbung:

Um die Charaktere und ihre Ausrüstung zu verbessern, müssen wir Materialien beschaffen, was wiederum erfordert, dass wir den sicheren Bereich der Akademie verlassen, um sie zu farmen. Auch hier handelt es sich um ziemlich einfache Systeme, aber wenn sie artikuliert und kombiniert werden, ergeben sie ein Ganzes, das funktioniert. Vor allem, da die Synchronsprecher, die die gesamte Geschichte von The Hundred Line: Last Defence Academy begleitet, für fast alle Charaktere fabelhaft ist. Ich denke jedoch, dass es an der Zeit ist, die Erwartungen an Too Kyo Games zu erhöhen. The Hundred Line: Last Defense Academy ist ein bemerkenswertes Spiel, aber es gibt bestimmte Abschnitte, vor allem zwischen den Kämpfen, in denen wir uns in der Akademie bewegen und Kontakte knüpfen, wo es sich langweiliger anfühlte. Dennoch sind Bildschirme nicht mehr so effektiv, wenn es darum geht, eine Geschichte zu erzählen, und Serien wie Persona haben uns gezeigt, dass man Visual Novel-Mechaniken in dynamische Sequenzen integrieren kann. Ich denke, es hätte viel gewonnen, wenn sie sich für diese Änderung entschieden hätten, obwohl ich verstehe, dass sie Teil der visuellen Identität des Kreativteams sein könnte. Und obwohl die Geschichte gut ist, konnte ich nicht anders, als fast vom ersten Moment an zu denken, dass dies eine Art Rückkehr in das Schuluniversum von Danganronpa war und dass man es besser hätte distanzieren können.

Wenn dir die früheren Werke und taktischen Spiele dieses Teams wie Fire Emblem gefallen haben, ist The Hundred Line: Last Defence Academy eine empfehlenswerte Wahl. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es eine gute Idee ist, die die Gelegenheit verpasst hat, etwas noch Einzigartigeres zu sein.