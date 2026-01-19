The Housemaid ist Sydney Sweeneys bisher größter Hit

HQ

Der Horrorfilm The Housemaid ist derzeit ein Erfolgstreffer an den Kinokassen, wobei Menschen in die Kinos strömen, um Sydney Sweeney als Haushälterin in Amanda Seyfrieds scheinbar eigenartigem Haushalt zu folgen, und es scheint auch, dass bei Sweeneys Figur etwas faul läuft.

Dies führte dazu, dass der Film nach fünf Wochen an den Kinokassen 247,3 Millionen Dollar einspielte und damit der erfolgreichste Film aller Zeiten mit Sydney Sweeney war. ScreenRant weist darauf hin, dass Once Upon a Time in Hollywood, in dem auch Sweeney mitspielte, 377,4 Millionen Dollar einspielte. Allerdings hatte sie in diesem Film nur eine kleine Rolle.

Sweeney ist nicht der Einzige, der mit dem Film Rekorde aufstellt, denn Regisseur Paul Feig hat ebenfalls Grund dazu, das zu feiern. Dies ist nun sein zweitumsatzstärkster Film aller Zeiten, nur 2011 folgte "Bridesmaids", der 289,6 Millionen Dollar einspielte. Ein Ergebnis, das nun angefochten werden könnte.

Es wurde bereits bestätigt, dass es eine Fortsetzung zu The Housemaid geben wird, sodass wir erwarten können, dass die Serie auch in Zukunft Jump-Scares liefern wird.