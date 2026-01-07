The Housemaid Fortsetzung, bestellt von Lionsgate nach beeindruckendem Kinostart

HQ

Lionsgate hat sich in The Housemaid einen Gewinner gefunden. Der Film feierte weltweit Premiere in Kinos und war ein großer Erfolg, mit über 130 Millionen Dollar Ticketverkäufen in etwas mehr als zwei Wochen – ein Erfolg, der die Produktionsfirma dazu brachte, den Abzug zu beschließen und das Franchise auszubauen.

Laut Variety wurde eine Fortsetzung zu The Housemaid bestellt, wobei der Film zumindest sowohl Regisseur Paul Feig als auch die Hauptdarsteller Sydney Sweeney und Michele Morrone zurückkehren werden. Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass große Hoffnung besteht, dass der Film erfolgreich sein wird, da bereits monatelang daran gearbeitet wird, die Grundlage für den zweiten und sogar einen abschließenden dritten Teil zu legen, falls er für einen finalen Film zugelassen wird. Das bedeutet, dass die Produktion dieser Fortsetzung bereits später in diesem Jahr beginnen sollte, mit einem möglichen Premierentermin für 2027.

The Housemaid war ein großer Erfolg für Lionsgate, da die bisherigen 130 Millionen Dollar Kassen das Budget von etwa 35 Millionen Dollar massiv übersteigen. Dieser Nachfolger soll The Housemaid's Secret heißen und wird den zweiten Teil der Trilogie von Autorin Freida McFadden adaptieren.