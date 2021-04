The House of the Dead: Remake erscheint für Nintendos Hybrid-Konsole

Zu den Überraschungen der gestrigen Indie World zählte sicherlich die Ankündigung, dass ein Remake zum Lightgun-Shooter House of the Dead im "Laufe des Jahres" auf die Switch kommen soll. 25 Jahre ist es nun her, dass Spieler*innen das erste Mal in House of the Dead um ihr Leben ballerten, um eine Zombie-Invasion zu überleben.

Versprochen wird ein Remake mit modernen Grafiken und zeitgemäßer Steuerung, das dem Original-Gameplay treubleiben möchte. Ein Trailer und erste Screenshots erwarten Euch hier: