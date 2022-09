The House of the Dead Remake erscheint diese Woche für Xbox Series S/X

HQ

The House of the Dead Remake wurde bereits im April für PC, Playstation 4, Stadia, Switch und Xbox One veröffentlicht. Wenn Sie es spielen wollten, aber nicht das Gefühl hatten, dass "Spielgrafik und Leistung angepasst an Xbox Series S / X" fehlten, dann ist heute Ihr Glückstag.

Megapixel Studio und Forever Entertainment haben angekündigt, dass The House of the Dead Remake am 23. September in einer aktualisierten Version der Xbox Series S / X erscheint und ein brandneues Video anbietet, um diese Version zu zeigen. Wie genau die Grafik verbessert wurde, ist unbekannt, aber Sie können es am Freitag selbst überprüfen.