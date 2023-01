The House of the Dead Remake erscheint diese Woche für PS5

HQ

Das House of the Dead Remake ist zu diesem Zeitpunkt auf so ziemlich jeder Plattform gestartet, obwohl es PlayStation 5 später in dieser Woche abhaken wird.

Publisher Forever Entertainment hat angekündigt, dass der Rail-Shooter am 20. Januar auf die Plattform kommen wird und dass jeder, der das Spiel auf PS4 besaß, Anspruch auf ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Edition hat.

Um dies zu ergänzen, können neue Besitzer derzeit The House of the Dead Remake mit einem Rabatt von 50% abholen, und wenn Sie sich fragen, ob Sie diesen Deal nutzen sollten, sollte der neue Trailer unten helfen, diese Frage zu beantworten.