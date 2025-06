The House of the Dead 2: Remake startet im August

HQ

Wie wir bereits Anfang des Jahres berichten konnten, plant Sega ein Comeback für seine klassische The House of the Dead-Serie. Die Spiele waren in der zweiten Hälfte der 90er Jahre sehr beliebt und ließen uns Zombies mit leichten Waffen in bösen kitschigen Ampaigns in die Luft jagen.

Jetzt wurde ein Premierentermin für The House of the Dead 2: Remake festgelegt, und anscheinend müssen wir nicht mehr lange warten, um mit dem Zombie-Gemetzel zu beginnen. Bereits am 7. August ist es Premierenzeit, aber nur für PC und Switch. Es wird auch sowohl für PlayStation als auch für Xbox erscheinen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Nichtsdestotrotz hat GamingBolt Informationen zu diesen Veröffentlichungen und verrät in einem Interview mit den Entwicklern, dass es möglich sein wird, das Spiel auf PlayStation 5 Pro und Xbox Series X in nahezu 4K mit 120 Bildern pro Sekunde zu spielen:

"Unsere Basisauflösung für alle Plattformen ist 1080p, obwohl sowohl die Standardversionen der PS5 als auch die Xbox Series in der Praxis immer näher an natives 4K herankommen. In Bezug auf die Leistung streben wir stabile 60 FPS auf den Basisversionen jeder Plattform an. Für PS5 Pro und Xbox Series X wird das Spiel bis zu 120 FPS unterstützen und Spielern mit kompatiblen Displays ein noch flüssigeres Erlebnis bieten."

Obwohl die Geschichte definitiv nicht das Wichtigste in einem Spiel wie diesem ist, können wir nicht anders, als diese kultige klassische Zusammenfassung zu teilen. So sollte eine gute Zombie-Storyline aussehen, mehr brauchst du nicht, um Spaß zu haben:

"Im Februar 2000 wurde eine kleine Stadt plötzlich von feindlichen Kreaturen überrannt. Zwei AMS-Agenten, James Taylor und Gary Stewart, wurden zur Untersuchung geschickt. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass die Situation dem Vorfall in der Curien Mansion aus dem Jahr 1998 ähnelte. Entschlossen, die Quelle des Befalls aufzudecken, begannen sie, sich ihren Weg durch Horden von Kreaturen zu bahnen."