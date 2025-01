The House of the Dead 2: Remake erscheint diesen Frühling für PC und Konsolen

In den späten 90er Jahren hatten Fans die Möglichkeit, den fantastisch unterhaltsamen Rail-Shooter der The House of the Dead -Serie zu erleben. Die Jahrtausende endeten sogar mit dem Erscheinen von The House of the Dead 2, einem Spiel, das wie sein Vorgänger zu einem beliebten Grundnahrungsmittel in Spielhallen auf der ganzen Welt wurde. Wenn Sie den Hype verpasst haben, der in den späten 90er Jahren The House of the Dead 2 war, haben wir eine gute Nachricht für Sie.

Entwickler Megapixel Studio hat verraten, dass The House of the Dead 2: Remake bald auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen wird. Diese neue Version mit drastisch verbesserter Grafik und Grafik wird im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen, und da dieses Datum immer näher rückt, könnt ihr euch jetzt den Ankündigungstrailer für das Spiel unten ansehen.

Es sollte gesagt werden, dass wir noch kein genaues Veröffentlichungsdatum kennen, was bedeutet, dass wir dran bleiben müssen, um mehr darüber zu erfahren.

Freuen Sie sich auf mehr The House of the Dead ?