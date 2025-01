The Hound-Darsteller Rory McCann übernimmt die Rolle von Ray Stevenson in Ahsoka

HQ

Mit Ahsoka Staffel 2 wird es mindestens eine große Änderung auf dem Call Sheet geben, denn nach dem Tod von Ray Stevenson im Jahr 2023 wird er nicht mehr für die Rolle des Baylan Skoll in der Disney+-Serie da sein.

Doch laut einem neuen Artikel von The Hollywood Reporter hat Disney in Rory McCann seinen Nachfolger gefunden. McCann, der wohl am besten für seine Rolle als The Hound in Game of Thrones bekannt ist, war zuletzt in Gladiator II auf unseren Bildschirmen zu sehen.

Es gibt noch keine Neuigkeiten darüber,Ahsoka wann die Dreharbeiten für Staffel 2 beginnen werden, aber es wurde von Disney bestätigt, dass Dave Filoni als Showrunner zurückkehrt.