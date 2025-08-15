The Holdovers-Regisseur: Machen Sie Ihren Film so kurz wie möglich

HQ

Reduzieren Sie es. Und dann wieder schneiden. Das ist die unverblümte Botschaft von Oscar-Preisträger Alexander Payne an Hollywood, der der heutigen Marathonfilme zunehmend überdrüssig wird. Der Filmemacher hinter "Sideways" und "The Holdovers" sagt, dass er jetzt ältere Filme bevorzugt, bei denen der Fokus darauf lag, eine Geschichte so effektiv wie möglich zu erzählen – anstatt sich auf halbstündige Sequenzen mit Action, Explosionen und prätentiösem Geschwafel zu häufen.

In seiner Rede am Locarno Film Festival erklärte Payne:

"Alte Filme sind viel besser gemacht, literarischer, wirtschaftlicher, effizienter, mehr daran interessiert, einfach eine Geschichte zu erzählen und nicht prätentiös zu sein. Ich schätze die narrative Ökonomie sehr. Ich könnte nicht weniger Interesse an den neuen Filmen haben. Ich sehe so viele Filme, die drei oder vier Stunden lang sind, und das ohne sehr guten Grund. Und ich sitze in vielen modernen Filmen und sage: Cut, cut. Ich verstehe. Schneiden."

Payne hat bereits zuvor ähnliche Kritik geäußert und seine Regiekollegen aufgefordert, ihre Arbeit so weit wie möglich zu kürzen. Und er geht mit gutem Beispiel voran – seine neuesten Filme sind zwischen 115 und 135 Minuten lang, weit entfernt von den heutigen Marathon-Kinoerlebnissen.

Stimmen Sie Payne zu? Sollten Filme kürzer sein?