The Hawk: Staffel 1

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Es fühlt sich wirklich so an, als stünden wir am Ende einer Ära, wenn es um Comedy in der Unterhaltung geht. Viele der Schwergewichte, die für Komödien, Film und Fernsehen bekannt sind, beginnen zu verblassen, was zum Teil daran liegt, dass sie etwas erschöpfte und sich wiederholende Projekte anbieten, die kaum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir haben es kürzlich bei Adam Sandler und seinen vergessenswerten Netflix-Projekten gesehen, Eddie Murphy mit ähnlichem für Prime Video, und dann kann man noch eine Reihe weiterer Namen zu dieser Liste hinzufügen, nicht zuletzt Will Ferrell.

Eine Zeit lang war Ferrell einer der lustigsten Männer der Welt, mit ikonischen Darstellungen in Elf, Anchorman, Step Brothers, The Other Guys, Zoolander, Megamind und mehr. Aber das letzte Jahrzehnt oder so war für Ferrell eine ganz andere Geschichte, der nicht so viele Hits geliefert hat, nicht aus mangelndem Versuch.

Im Anschluss an die mittelmäßigen Spirited und You're Cordially Invited kehrt Ferrell nun in die Welt der Sportkomödie zurück in der Netflix-Golfserie The Hawk. Es ist eine Serie, die alle stilistischen Entscheidungen eines aktuellen fiktiven Golfprojekts widerspiegelt, während wir einem altmodischen Ex-Profi folgen, der versucht, seinen Mut zu finden und nach einer Zeit Abwesenheit auf den Gipfel des Sports zurückzukehren. Der Hauptunterschied ist, dass Ferrells Lonnie "The Hawk " Hawkins im Gegensatz zu Sandlers bodenständigerem Happy Gilmore oder Owen Wilsons coolem Stick im Grunde eine Version des legendären John Daly ist, was bedeutet, dass wir den exzentrischsten Golfer kennenlernen, den man sich vorstellen kann, und eine Person, die es schafft, trotz fehlender Professionalität wie die anderen PGA Tour-Teilnehmer die Widrigkeiten zu überwinden. Ehrlich gesagt, wenn man die Figuren betrachtet, die Ferrell spielt, würde alles andere fast sicher nicht funktionieren.

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Und das bringt mich zu meinem ersten Kritikpunkt... Ferrell liefert einfach genau die gleiche Art von Leistung ab, die er immer gezeigt hat. The Hawk ist laut, ausgelassen, schräg, etwas gedämpft und ansonsten, wie bereits erwähnt, exzentrisch, was im Grunde dieselben Eigenschaften ist wie die Charaktere, die Ferrell in den oben genannten Projekten spielte. Wenn Sie eine Ferrell-Performance gesehen haben, wissen Sie genau, was Sie von seinem Lonnie Hawkins erwarten können. Zugegeben, das ist nicht nur ein 'ferrellianscher' Fehler, denn es ist genau dieselbe Kritik, die Sandler, Seth Rogen, Jack Black, Paul Rudd, Kevin Hart, viele dieser fast einhellig 'lustigen' Schauspieler jedes Mal bekommen, wenn sie auf der Leinwand erscheinen... sich selbst.

Darüber hinaus ist die Komödie in The Hawk ungefähr das, was man von einer Netflix-Sportkomödie erwarten würde: Sie vereint witzige Beleidigungen, körperlichen Humor, ein bisschen Toilettenkomödie und Parodie in einem. Es wird dich nicht ständig laut auflachen lassen, aber es gibt Momente, in denen du lachst, und ansonsten führt es zu einem unterhaltsamen Endergebnis, das du gerne für die nächste Folge zurückkehrst. Hinterlässt das einen bleibenden Eindruck? Überhaupt nicht. Aber wenn eine Show in 30-Minuten-Intervallen konsumiert wird, macht sie genug Spaß.

The Hawk ist am besten, wenn es Golf glänzen lässt und den Sport, auf dem es basiert, wirklich annimmt. Es ist ein Highlight, Luke Wilsons Golden Fisk, Lonnies größten Rivalen, zu sehen, wie er sich beim Genesis Invitational über sein 'Damenhemd' lustig macht. Allerdings bemüht sich der Film oft zu sehr und übertreibt es, was zu absurden und einfach enttäuschenden Szenen führt, darunter Lonnie, der eine Runde Golf spielt, während ein Gurkenglas seine Hand bedeckt. Auf dem Papier ist es nicht besonders witzig, also ist mir ein Rätsel, warum es als zentraler Handlungsstrang für eine Folge verwendet wurde...

Aber typischerweise macht The Hawk zumindest einen ordentlichen Job, die Last zu verteilen und sicherzustellen, dass die verschiedenen Figuren ihre Zeit im Rampenlicht und eine ordentliche Entwicklung bekommen – sei es Molly Shannons Stacy, Jimmy Tatros Lance, Wilsons Golden oder sogar die anderen Nebenfiguren und unerwarteten Cameos (einschließlich eines bestimmten Pro Skaters).

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Ist es vielleicht ein bisschen zu lang? Zieht es sich an manchen Stellen, besonders zu Beginn und zur Mitte der Saison? Ich denke, es hätte davon profitieren können, acht Episoden statt der zehn zu haben, die es bietet, was letztlich einige der weniger interessanten Handlungsstränge eliminiert und sich mehr auf das Wesentliche konzentriert; Action und Komik auf dem Kurs. Aber alles in allem ist es keine megalange Serie, die meisten Episoden dauern etwa 30 Minuten, sodass das Tempo nicht zu unausgewogen wirkt.

Dennoch ist das, was wir mit The Hawk haben, eine weitere Netflix-Comedyserie, die die Zeit vergessen wird. Es ist absolut sehenswert und du wirst wahrscheinlich sogar Spaß daran haben, aber sobald der Abspann läuft, verblasst vieles aus dem Gedächtnis und du merkst The Hawk war auch nicht so lustig. Wenn das alles ist, was wir je von Lonnie Hawkins sehen, werde ich nicht viel trauern.