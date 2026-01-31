The Handmaid's Tale Fortsetzungsserie feiert im April Premiere

HQ

Nach der erfolgreichen Serie The Handmaid's Tale hat Hulu bekannt gegeben, wann die Fortsetzungsserie The Testaments erscheinen wird. Fans, die sich auf eine Rückkehr nach Gilead sehnen, müssen nicht lange warten, denn die neue Serie erscheint am 8. April über Variety.

Mit Chase Infiniti, dem Durchbruchstar aus Paul Thomas Andersons One Battle After Another, zusammen mit Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin und weiteren in den Hauptrollen, folgt die Serie dem Roman The Testaments von Margaret Atwood, der um eine Eliteschule spielt, die zukünftige Ehefrauen auf ihre Aufgaben vorbereiten soll.

Die Zusammenfassung von The Testaments verweist auf "junge Teenager Agnes, pflichtbewusst und fromm, und Daisy, eine Neuankömmling und Bekehrte jenseits der Grenzen Gileads. Während sie durch die vergoldeten Flure von Tante Lydias Elite-Vorbereitungsschule für zukünftige Ehefrauen navigieren – ein Ort, an dem Gehorsam brutal und stets mit göttlicher Rechtfertigung verankert wird, wird ihre Bindung zum Katalysator, der ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Kopf stellt."

Wirst du The Testaments schauen?