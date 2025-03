The Handmaid's Tale bekommt einen Trailer für die letzte Staffel

Es war eine ziemlich lange Pause von drei Jahren, aber es ist fast an der Zeit, die Geschichte von June Osborne (Elisabeth Moss) in The Handmaid's Tale abzuschließen, wenn die sechste und letzte Staffel am 8. April auf Disney+ Premiere feiert, bevor die letzte Folge am 27. Mai ausgestrahlt wird.

Jetzt wurde der Trailer für diese Staffel veröffentlicht und es scheint viel zu passieren und wir vermuten, dass es auf der dunklen Reise nur sehr wenige glückliche Gesichter geben wird, wenn wir uns von allen Charakteren verabschieden. Hoffentlich kommen zumindest einige von ihnen zu einem glücklichen Abschluss, aber ob das tatsächlich der Fall sein wird, scheint fraglich.

Schauen Sie sich das Video unten an.