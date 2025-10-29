Was für wunderbare Erinnerungen, die im Frontallappen auftauchen, während ich den Titel lese. The Hand That Rocks the Cradle aus dem Jahr 1992. Eines dieser vergessenen Thriller-Juwelen, die ich nicht nur auf VHS besaß, sondern vielleicht auch ein bisschen zu oft gesehen habe. Ich hatte eine dieser Thriller-Perioden Mitte der 90er Jahre, in denen Dangerous Desire, Ricochet, Breakdown, The Game, Cape Fear und The Hand That Rocks the Cradle... Ich besaß sie alle und erinnere mich mit großer Klarheit daran, wie perfekt Rebecca De Mornay in der Rolle des psychotischen Babysitters Peyton war. Es war auch kein Geringerer als Curtis Hanson (L.A. Confidential, Wonder Boys), der am Ruder stand.

Nun wurde The Hand That Rocks the Cradle, wie alles andere, neu verfilmt und die Geschichte ist in Bezug auf die Ausgangsumstände etwas modernisiert, aber im Großen und Ganzen geht es um die gleiche Prämisse. Die gestresste Karrieremutter stellt ein Kindermädchen ein, um ihr Leben als Staranwältin unter einen Hut zu bringen, aber was als kluge Entscheidung zum Wohle ihrer Familie beginnt, entpuppt sich schließlich als kompletter Albtraum. Nanny Polly ist eine mörderische, manipulative Ultra-Schlampe und schafft es mit einer cleveren Methode nach der anderen, die Familie gegen die gestresste Mama aufzubringen, Konflikte und Eifersucht zu schüren und ihre achtjährige Tochter einer Gehirnwäsche zu unterziehen.

Nein, dieser war nicht sehr gut - leider. Schauen Sie sich stattdessen (nochmal) das Original an.

Das Original ist (wie gesagt) ein geniales kleines Thriller-Juwel. Nicht zuletzt, weil die Regie scharf ist, das Drehbuch gut geschrieben ist und Rebecca De Mornay in der Rolle der Psycho-Babysitterin absolut brillant ist. Im Remake ist es Longlegs-Star Maika Monroe, die die Lotterie gezogen hat, um einen psychotischen Killer zu spielen, und um ehrlich zu sein, funktioniert es nicht sehr gut. Während Mornay es geschafft hat, eine inhärente Wut zu vermitteln, die aufgestaut und von einem zielstrebigen Endziel kontrolliert wird, schafft es Maika nicht viel, außer ständig traurig und verloren auszusehen. Sie ihrerseits wird nie beängstigend oder bedrohlich, wie es das Original mehr oder weniger ausmachte, und da fällt natürlich ein Großteil der Bedrohung des Films flach.

Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane, Kate) spielt die gestresste Luxusmutter Caitlin und sie macht das wie immer sehr gut. Ich denke immer, dass wir Winstead mehr schätzen sollten, denn sie ist zweifellos eine der besten weiblichen Schauspielerinnen Hollywoods, und das schon seit einiger Zeit. In diesem Film gelingt es ihr gut, den Stress des Familienlebens mit ihrer Karriere in Einklang zu bringen, und sie schafft es sehr gut, all das auszudrücken, was mit dem Scheitern einhergeht. Sie ist ein bisschen neurotisch, versucht es aber zu verbergen. Sie ist ein bisschen eifersüchtig, aber sie maskiert es sehr gut und kontrolliert mehr als nur ein bisschen ihre eigenen Ideale und Ideologien, die Winstead mit einer Sanftheit und Menschlichkeit darstellt, die ihre Mutter zur einzigen glaubwürdigen Figur des Films macht. Der Rest dieses Remakes ist leider minderwertig. Es fühlt sich dünn, flach und sehr typisch für das Genre an.

