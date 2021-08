The Gunk: Gamescom-Trailer datiert Spiel auf Dezember

HQ

Das schwedische Entwicklerstudio Image & Form Games demonstrierte gestern Abend einen neuen Gameplay-Trailer für ihr kommendes Spiel The Gunk. Eine Minute Gameplay bekommt ihr aus dem Spiel zu sehen, das schon im Dezember erscheinen soll. Ein genaues Datum scheint noch nicht festgelegt worden zu sein, außerdem gab es auch keine neuen Details. Image & Form Games gehört mittlerweile zum Unternehmen Thunderful Games und ihr kennt sie wahrscheinlich am ehesten für die Steamworld-Reihe. The Gunk wurde im Juli 2021 erstmals vorgestellt, doch wir wissen noch immer nicht viel mehr darüber.