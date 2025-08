The Guild: Europa 1410 mit Live-Action-Trailer angekündigt

Eines der vielen Projekte, die auf der THQ Nordic Showcase erschienen sind, war das nächste Kapitel der The Guild -Reihe. Nach dem Debüt von Europa 1400: The Guild vor über zwei Jahrzehnten hat Entwickler Ashborne Games entschieden, dass wir lange genug gewartet haben und dass es Zeit für ein neues Kapitel ist, das als The Guild: Europa 1410 bekannt ist.

Die Ankündigung, die schließlich auf dem PC erschien, kam in Form eines Trailers, der hauptsächlich aus Live-Action-Events bestand. Es gab überall Gameplay-Schnipsel, die einen Vorgeschmack auf die simulierten Ereignisse gaben und wie die Spieler dafür verantwortlich sein werden, ihre eigene Dynastie aufzubauen, eine mittelalterliche Stadt zu erweitern und auch sonst ihr eigenes Schicksal zu gestalten.

Wir wissen nicht viel über das Spiel und wann es darüber hinaus erscheinen wird. Es ist für ein PC-Debüt geplant, und ihr könnt den Ankündigungstrailer unten sehen, sowie eine Reihe von Bildern von The Guild: Europa 1410.