The Guild: Europa 1410 Early Access Start wurde verschoben

Wenn du gehofft hast, nächste Woche in Ashborne Games' The Guild: Europa 1410 einsteigen zu können, haben wir leider einige schlechte Nachrichten zu teilen. Der Entwickler hat beschlossen, die Einführung des Early-Access-Projekts zu verschieben und es vom 16. Juli auf ein unbestimmtes Datum irgendwann im September zu verschieben.

Dies wurde in einem Steam-Blogbeitrag bestätigt, in dem Ashborne erklärt: "Angesichts des Feedbacks, das wir zu unserer Demo erhalten haben, haben wir beschlossen, unser Early-Access-Releasedatum, das ursprünglich für den 16. Juli angesetzt war, auf September dieses Jahres zu verschieben. Wir werden uns die zusätzliche Zeit nehmen, um das Spiel weiterzuentwickeln und auf das Feedback aus der Community umzugehen, um euch von Anfang an ein angenehmes Early-Access-Erlebnis zu bieten."

Die zusätzliche Entwicklungszeit wird genutzt, um einige Änderungen am Spiel einzubauen, nicht zuletzt ein neues Stadtgebiet als Tutorial, Verbesserungen der Benutzeroberfläche zur Verbesserung des Spielerlebnisses, mehr und verbesserte Animationen zur Darstellung der Aktivitäten der Arbeiter sowie Unterstützung für noch mehr Sprachen, von denen einige nur Text sind, andere aber Voice-overs.

Ashborne fügt hinzu: "Wir wissen, dass es viel Begeisterung und Neugier bezüglich unserer Early-Access-Veröffentlichung gab. Aber keine Sorge – während wir uns die Zeit nehmen, weitere Verbesserungen für die Early-Access-Version vorzunehmen, kannst du einige dieser Ergänzungen in einem kommenden Update für die Demo von The Guild – Europa 1410 sehen."

Der Entwickler merkt außerdem an, dass diese Verzögerung den Zeitplan für zukünftige Inhalte und Unterstützung des Spiels nicht beeinträchtigen wird, da er verspricht: "Wir werden in Zukunft weiterhin Multiplayer, mehr Karten und Berufe sowie tiefere Mechaniken zu Wirtschaft, Politik und deiner Dynastie hinzufügen. Wir werden das alles in unserer Roadmap vor der Early Access-Veröffentlichung ausführlicher erklären, also hoffen wir, dass ihr dran bleibt!"

Hattest du vor, The Guild: Europa 1410 nächste Woche vor diesem Verzögerungs-Update auszuchecken?