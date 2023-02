The Great War: Western Front will Strategiespiele neu denken

HQ

Es ist immer lobenswert, wenn ein Spiel versucht, Dinge anders zu machen als alle anderen. Im Falle von Strategiespielen stellen diese die Kriegsführung oft als eine Reihe entscheidender Entscheidungen und Schlachten dar, die unweigerlich zum totalen Sieg einer Seite führen. Petroglyph Games' The Great War: Western Front verfolgt jedoch einen anderen und wohl realistischeren Ansatz. Wie uns die aktuellen Ereignisse leider zeigen, sind Kriege oft sinnlos blutige und langwierige Ereignisse, in denen die Menschen nichts als Kanonenfutter in einem finsteren Wettstreit des nationalen Willens sind. Wie ich während einer Vorschausitzung Anfang dieser Woche herausgefunden habe, zielt The Great War: Western Front darauf ab, sowohl auf strategischer als auch auf taktischer Ebene eine zermürbendere und nicht schlüssigere Erfahrung der Kriegsführung zu bieten als die meisten Spiele.

Offensichtlich lässt der The Great War: Western Front's-Titel wenig Zweifel daran, wann und wo das Spiel stattfindet. Das Spiel versetzt Sie in die First World War's Western Front als Briten, Franzosen oder Amerikaner auf der Allied-Seite oder als Deutsche auf der Axis-Seite. Millionen von Männern starben hier in einem Krieg, der die meiste Zeit in einen Stellungskrieg mündete. Auf der einen Seite spielen die Spieler strategisch auf dem rundenbasierten Theater Map. Auf dieser sechseckigen Karte können Offensiven gestartet werden, um Regionen zu erobern, Finanzen müssen verwaltet und Forschungspunkte für die Erforschung neuer Technologien verteilt werden. Auf der anderen Seite, wann immer eine Schlacht stattfindet und der Spieler das persönliche Kommando übernehmen möchte, zoomen Sie in die Battlefield Map. Hier geht es darum, Schützengräben zu bauen, Artillerieangriffe anzufordern und mit einer Vielzahl von Einheiten zu verteidigen oder anzugreifen. Der Sieg auf der Theater Map kann letztendlich entweder durch direkte Eroberung oder durch die Reduzierung der National Will des Feindes auf Null erreicht werden.

The Great War: Western Front hat ein anderes Tempo als sein Gameplay und das wurde mir ziemlich schnell klar, als ich anfing, die Kampagne des Spiels zu spielen. Oberflächlich betrachtet ähnelt das Theater Map dem strategischen Element beispielsweise der Total War- und Civilization-Reihen. Es gibt jedoch eine Reihe von wesentlichen Unterschieden. Als ich sofort in die Offensive gehen wollte, suchte ich eifrig nach einem Knopf, um neue Einheiten zu erstellen, denn so gehe ich normalerweise in rundenbasierter Strategie vor: eine große, voll gestapelte Armee erstellen und anfangen, nahe gelegene Regionen zu plündern und zu erobern. In The Great War: Western Front ist das unmöglich, weil man nicht einfach neue Infanterieeinheiten ausbilden kann. Stattdessen kann die Hauptstütze deiner Armee nur durch Kampagnenfortschritte oder Ereignisse erweitert werden. Sie können zwar Panzer, Flugzeuge und Belagerungsartillerie kaufen, aber dies sind nur unterstützende Einheiten. Das bedeutet, dass Sie wirklich überlegen müssen, wo Sie Ihr Infanteriekorps platzieren und welche Gebiete stark oder schlecht verteidigt werden.

Die Art und Weise, wie die Eroberung oder Verteidigung von Regionen funktioniert, spiegelt auch die Unentschlossenheit der tatsächlichen Schlachten der First World War und die Bedeutung von National Will wider. Um eine Region zu erfassen, müssen Sie die Sterne einer Region auf Null reduzieren. Einige Regionen haben vier oder fünf Sterne, was bedeutet, dass sie eine Reihe erfolgreicher Schlachten benötigen, um sie zu erobern. Darüber hinaus verlieren sie nur Sterne, wenn der Angreifer einen großen Sieg erzielt, auf einer Skala von neun Optionen, die von großem Sieg über Patt bis hin zu großen Verlusten reichen. Ein kleiner Sieg wird nichts dazu beitragen, eine andere Region zu erobern, aber es wird die National Will des Feindes zu Fall bringen und deine stärken. Nach meiner Gameplay-Session fühlte sich das für mich wie der größte Einfallsreichtum von The Great War: Western Front an. Sieg oder Niederlage liegt in der Kombination aus dem Ausgleich von Vorräten, Finanzen, Spionage und dem Gewinnen oder bewussten Verlieren von Schlachten, um mit deinem National Will die Nase vorn zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass dies ein Spiel für geduldigere Spieler ist, da man keine schnellen Siege erzielen kann.

Ich hatte auch die Gelegenheit, mehrere Schlachten auf dem Battlefield Map zu spielen. Hier sieht die Benutzeroberfläche des Spiels ähnlich aus wie bei anderen Spielen, mit Einheitenkarten unten, einigen Spezialangriffen auf der rechten Seite und einer großen Minikarte in der oberen rechten Ecke. In der Anfangsphase hast du Zeit, Gräben zu bauen und zu verbessern, Stacheldrahtzäune zu verlegen, Maschinengewehrnester zu installieren, Aufklärungsballons zu positionieren und deine Artillerie zu positionieren. Das Festhalten und Erobern strategischer Punkte auf der Karte ist das, worum es in Schlachten im Wesentlichen geht. Wenn die Schlacht beginnt, ist es an der Zeit, Ihre Infanterieeinheiten im Detail zu verwalten und den Feind mit Sperrfeuer Ihrer Artillerie zu dezimieren. Wie in Wirklichkeit wirst du viele Einheiten verlieren und Welle um Welle von Infanterieeinheiten schicken müssen, unterstützt von Artilleriesperren.

Während des historischen Battle of the Somme, das ich am Ende meiner Vorschausitzung spielte, hatte ich zunächst das Ziel, eine Reihe von Angriffen abzuwehren, diesmal als Deutsche. Dann, nach einer großen Explosion, die durch unterirdische Minen verursacht wurde, um die britische Verteidigung zu sprengen, war es an der Zeit, in die Offensive zu gehen. Ich hatte eine gute Zeit, diesen Kampf zu spielen, weil man ständig beschäftigt ist. Jede erfolgreiche Offensive oder Verteidigung erfordert eine gute Synergie zwischen Ihrer Infanterie und dem Deckungsfeuer durch Artillerie. Einen feindlichen Infanterietrupp mit einem gut platzierten schweren Artilleriebeschuss wegzusprengen, fühlt sich gut an. Manchmal benutzte ich auch Gasangriffe und Rauchsperren als Deckung, aber sie schienen nicht so wirkungsvoll zu sein wie einige gute alte Explosionen.

Im Laufe der Kämpfe, die ich spielte, beobachtete ich einige Dinge, die vielleicht poliert werden mussten. Es war zum Beispiel manchmal ziemlich schwierig, meine Infanterieeinheiten dazu zu bringen, sich durch die Sicherheit eines Grabens zu bewegen. Sie rannten oft hinaus oder kamen nicht hinein und wurden anschließend niedergemäht, aber das könnte nur Unerfahrenheit meinerseits sein. Auf der anderen Seite beobachtete ich auch, wie die Infanterieeinheiten der KI gelegentlich in unlogische Richtungen gingen. Eure Einheit parallel zu meinen Schützengräben spazieren zu machen, ist nicht die hellste Bewegung, die ich mir vorstellen kann, also wird die KI in dieser Hinsicht hoffentlich nach der Veröffentlichung etwas schlauer. Eine andere Sache ist, dass die Benutzeroberfläche und Atmosphäre des Spiels meiner Meinung nach etwas düsterer hätte sein können, um die Schrecken der First World War ein bisschen mehr widerzuspiegeln. Im Moment gibt es eine leichtere Atmosphäre im Spiel, obwohl ich die Musik mag, die zur Zeit des Spiels passt.

Wenn ich das Aussehen des Spiels kommentiere, bin ich der Meinung, dass die Grafikqualität und das Gameplay in einem Spiel die richtige Balance finden müssen: Entweder sieht es wirklich gut aus und ich verzeihe mangelndes Gameplay, oder das Gameplay sollte großartig sein und in diesem Fall kümmere ich mich nicht so sehr um die Grafik. The Great War: Western Front neigt eher zum letzteren Fall. Ich habe versucht, meine Jungs in den Schützengräben hin und wieder zu vergrößern, aber sie sind nur ein Haufen Klone ohne zu viele Details. Deine Artillerie, die den Feind trifft, sieht auch besser aus und fühlt sich besser an, wenn sie herausgezoomt wird, weil es aus der Nähe einfach nicht so viel zu sehen gibt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Details in den Umgebungen gibt, denn das Dekor des Schlachtfelds ist voller Gräben, zerstörter Häuser und Granatenkrater. Visuell gesehen wird das Spiel Sie jedoch nicht überraschen, aber das Gameplay, das Sie beschäftigt, macht es wieder wett.

Alles in allem ist mein Eindruck, dass The Great War: Western Front ein gut durchdachtes Spiel ist, das eine neue Interpretation von Strategiespielen bietet, da es betont, wie zermürbend Kriegsführung sein kann. Ich denke auch, dass es viel historisches Eintauchen gibt, damit man sich wie ein Foch, Ludendorff oder Haig fühlt, der hinter seinem Computer sitzt. Es gibt interessante Details wie moralische Strafen für die Allies, wenn verschiedene Nationen in derselben Schlacht kämpfen, historische Ereignisse, die die Kampagne beeinflussen, und eine Vielzahl authentischer Einheiten und Waffen, die auf dem Schlachtfeld befehligt werden können. Eine letzte Sache, die ich nicht erleben konnte, aber mir großartig erscheint, ist die Tatsache, dass Schlachtfelder sich "erinnern" werden, was in früheren Schlachten passiert ist: Sie und die Schützengräben Ihres Feindes bleiben zwischen den Schlachten am selben Ort, und auch Schlachtfeldnarben werden von einer Schlacht zur nächsten übertragen. Ich bin auch neugierig auf den Multiplayer des Spiels, der verfügbar sein wird, wenn The Great War: Western Front am 30. März auf dem PC über Steam und den Epic Games Store erscheint.