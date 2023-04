The Great War: Western Front

HQ

Wir schreiben das Jahr 1918 und der Krieg neigt sich dem Ende zu. Die Deutschen haben sich eingegraben und amerikanische Truppen haben begonnen, die Alliierten an der Westfront zu retten. Von diesem Punkt an beginnt der Trainingsmodus und ich werde in ein brennendes und kriegsmüdes Europa geworfen. Rückwärts anzufangen ist eine spannende Erzähltechnik. Sie werden schnell in die gesamte Palette an Fahrzeugen, Technologien und mehr des Erlebnisses eingeführt, denn wenn Sie eine neue Kampagne starten, können Sie natürlich wählen, ob Sie mit 1914 oder 1916 beginnen möchten, aber vieles ist immer noch gesperrt. Der Trainingsmodus hat es mir schnell ermöglicht, alle Elemente dieses mittelschweren Strategiespiels zu verstehen.

Sie haben einen Kampagnenmodus mit textbasierten Ereignissen, dem Aufrüsten von Städten, dem Kauf von Materialien und Kanonen. In diesem Modus, der an eine Hälfte von Total War erinnert, triffst du große Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Schlachten haben, welche Schützengräben an der Westfront verstärkt werden sollen, welche verbessert werden sollen, welche Technologie freigeschaltet werden soll und wohin deine Ressourcen transportiert werden sollen. Bei der Kampagne geht es im Wesentlichen darum, wie Sie das Ausgeben von Geld und die Verfügbarkeit von Ressourcen in Einklang bringen. Hier werden auch die Spielregeln klar. Ihr Ziel ist es, den Kampfwillen Ihres Feindes durch direkte Kämpfe, kluge Entscheidungen und das Zufügen von Verlusten für den Feind mit Ihren Ressourcen und strategischer List auf Null zu reduzieren.

Die Kampagnenkarte ist recht klein, aber jedes Sechseck speichert die Auswirkungen deiner Kämpfe auf die Umgebung.

Sobald du persönlich in einer Schlacht ankommst, werden alle Truppentypen, Fahrzeuge und alles andere, was du geschickt hast, in diese Sandbox gebracht. Sie können dann Ihre Ressourcen nutzen, um Schützengräben zu bauen und zu verbessern, Soldaten und Artillerie einzusetzen und vieles mehr. Durch den Einsatz Ihrer begrenzten Ressourcen werden Sie entweder in die Rolle des Angreifers oder Verteidigers gezwungen. Beide Seiten können jederzeit die Strategie ändern, und der eigentliche Star dieses Strategiespiels ist nicht die etwas veraltete Grafik oder die weniger beeindruckenden Zwischensequenzen, sondern die Planungsphase, in der Sie Ihre Schützengräben ziehen, Stacheldraht und Maschinengewehrnester platzieren und eine Verteidigungslinie aufbauen können.

Sie können auch Pioniere verwenden, um die Verteidigungslinie des Gegners während des Kampfes in die Luft zu jagen. Mit Hilfe neuer Technologien wie Maschinengewehren, Gas, Flugzeugen, Heißluftballons und anderen Dingen fallen Soldaten wie Fliegen um. Das Spiel erspart sogar den Schaden, den Sie den Umgebungen, dem Layout der Gräben in diesem bestimmten Sechseck und so weiter zufügen, für die nächste Schlacht. Das bedeutet, dass sich Karten mit Grün, Häusern und Leben im Laufe der Kampagne dynamisch in Niemandsland verwandeln. Ich liebe diesen speziellen Mechanismus und hoffe, dass mehr Entwickler davon Gebrauch machen, da er in diesem speziellen Fall auch eine unangenehme Erinnerung an die schreckliche Tragödie des Ersten Weltkriegs ist.

Die Kunst ist von gemischter Qualität. Diese Stücke sehen wirklich gut aus. Gleichzeitig gibt es enttäuschendere, zum Beispiel die Erschießung des Kronprinzen in Sarajevo aus der Intro-Sequenz.

Es kann sich periodisch so anfühlen, als würden Tausende von Soldaten während der Kämpfe sterben, und das liegt daran, dass sie es sind. The Great War: Western Front rückt diese Art von Konflikt in die Perspektive, und obwohl der Fokus nur auf einem reduzierten Teil der Westfront und nicht auf dem gesamten Krieg liegt, ist es ein anstrengender Zeitvertreib im Guten wie im Schlechten. Die Kämpfe gehen hin und her und testen deinen Willen, Soldaten in den Tod zu schicken. Es ist leicht, rollende Artillerie auszuschalten und Wellen von Männern zum Klang von Trillerpfeifen durch das Niemandsland zu schicken, bevor Stille einkehrt, nachdem feindliches Maschinengewehrfeuer sie niederschlägt. Genau wie Sie wird der Gegner versuchen, seine Positionen zu verstärken und Sie anzugreifen. Dies ist ein Krieg der Meter, nicht der Meilen. Jedes Feld, das du nimmst, bedeutet oft, dass der Feind ein anderes erobert, und wenn du verlorenes Terrain zurückgewinnst, tut es der Feind höchstwahrscheinlich auch.

In den frühen Stunden der Kampagne bestehen die Kämpfe oft aus Patt-Scharmützeln, kleinen Siegen und gelegentlichen großen. Selbst wenn du einen oder beide Kontrollpunkte auf der Seite des Feindes übernimmst, bedeutet das nicht, dass du den gesamten Krieg gewinnst. Während der Kämpfe kommt die einzige Diplomatie des Spiels ins Spiel. Wenn Sie sehen, dass Sie den Feind zurückgehalten haben oder dem Gegner einen kleinen Verlust zugefügt haben, können Sie einen Waffenstillstand beantragen. Sie können auch Ihre Streitkräfte zurückziehen und Ihre Niederlage eingestehen. Es kann dich kurzfristig ein wenig kosten, aber du kannst Tausende von Männern retten, um an einem anderen Tag zu kämpfen.

Du bekommst viele Statistiken aus den Schlachten. Die Technologiebäume sind interessant, weil die verschiedenen Seiten mit leicht unterschiedlichen Punkten beginnen. Zum Beispiel beginnen die Deutschen mit Punkten in schwerer Artillerie. Sie können Technologien jedoch nach Bedarf frei kaufen, aber Sie können nicht alle während einer Kampagne kaufen.

Zu wissen, wann man einen Waffenstillstand fordern und wann man alles wegwerfen muss, was man hat, einschließlich wertvoller Ressourcen, die in einem anderen Konflikt verwendet werden können, ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du während der Kämpfe alle deine Materialien aufbrauchst und kein Geld hast, um mehr auf der Kampagnenkarte zu kaufen, kannst du den Gegner nicht an einem anderen Teil der Front angreifen. Ich habe das Gefühl, dass der Computer den Spieler auf vernünftige Weise zurückhält, denn obwohl er betrügt, hat er während meiner Zeit mit der Kampagne gut funktioniert. Es ist nicht gerade ein Lob, da ich glauben möchte, dass Computergegner schlauer werden können, wenn der Wille in der Branche vorhanden ist.

Soundtechnisch ist das Spiel hier mehr als brauchbar. Vielmehr sind es die Grafiken, die ein wenig veraltet aussehen. Ich vermute, dass das Ausmaß aller Effekte ein Faktor ist, aber die Grafik hätte von etwas mehr Details und Sorgfalt profitieren können, um den heutigen Strategiespielstandards gerecht zu werden. Die Zwischensequenzen bestehen aus 2D-Grafiken, die nicht beeindrucken. Ich verstehe, dass 3D-Sequenzen nicht billig sind, aber gleichzeitig tragen detaillierte Sequenzen sowohl zu einer besseren Atmosphäre als auch zum Gesamterlebnis bei.

Eine Schlacht, die dazu führte, dass der Feind einen Waffenstillstand forderte. Es hatte mich mehr gekostet, als es wert war, den zweiten Kontrollpunkt zu übernehmen, und so nahm ich die Bitte an.

Trotz der Grafik fühlt es sich wie ein kompetentes und gut durchdachtes Spiel an. Wir bekommen selten gute WWI-Strategietitel von erfahrenen Entwicklern, obwohl es in den letzten Jahren mehr WWI-Titel in anderen Genres gab. Petroglyph Games sind keine Amateure in der Spieleentwicklung und das zeigt sich deutlich. Ich hoffe, dass Petroglyph die Chance bekommt, die Ostfront und möglicherweise den gesamten Krieg in der Zukunft nachzubilden, da neue Nationen, die im Laufe der Jahre des Feldzugs in den Konflikt hineingezogen werden, seiner Vielfalt sehr zugute kommen würden. Es wäre auch interessant, in einem Zweifrontenkrieg als Deutschland zu kämpfen und als das bündnisverändernde Italien, das Osmanische Reich, das zaristische Russland oder das österreichisch-ungarische Reich zu spielen.

Es ist ein Spiel, das versucht, die Westfront mit neuen Prämissen interessant zu machen. Ich sehe die Leidenschaft, die das Projekt trotz einer Reihe von Fehlern durchdringt, und es fällt auch auf, dass das Spiel nicht wirklich das Budget hat, das es braucht. Dem Multiplayer-Modus fehlt ein Kampagnenmodus und die Kämpfe allein werden wahrscheinlich nicht ewig unterhalten. Die Kampagne gegen den Computer und die historischen Scharmützel, die mit dem Paket einhergehen, sind hier bei weitem der Hauptgang.

Es gibt eine gute Enzyklopädie und einen überraschend guten Trainingsmodus, wenn man das Genre bedenkt.

Im Moment gibt es sehr wenig anderes, das mit The Great War: Western Front konkurriert, und es ist wahrscheinlich die beste moderne Interpretation des Grabenkriegs auf dem Spielemarkt. Ich hatte genug Spaß mit den verschiedenen Systemen des Spiels, um zu sagen, dass es eine gute Erfahrung ist, aber es kommt mit seinen Fehlern, die es daran hindern, größere Höhen zu erreichen.